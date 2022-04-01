Флагманский седан Chery: марка показала салон, а шпионы застукали машину без камуфляжа

Новая китайская «четырехдверка» получила необычную головную оптику, а также радиаторную решетку в стиле обещанного РФ кроссовера. По предварительным данным, модель предложат с двумя турбомоторами на выбор.

О том, что Chery готовит к премьере новый седан, Kolesa.ru написал в начале марта: тогда в Сеть выложили фото замаскированного образца. Теперь же появились снимки модели без камуфляжа, правда, видна только передняя часть, да и та не полностью: у машины на кадрах, опубликованных изданием Autohome, поднят капот. А еще есть картинки интерьера – их распространила сама марка.

Седан пока известен под внутризаводским индексом M1E. Прежде местные профильные СМИ считали, что для него возродят имя Arrizo 7 («семерку» когда-то продавали и в России), однако теперь они выдвинули новую версию: якобы «четырехдверка» поступит в продажу как Arrizo 8. Ожидается, что модель будет самой статусной и дорогой легковушкой Chery.

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Новинке досталась огромная радиаторная решетка в стиле свежего паркетника Chery Omoda 5, а также необычная головная оптика: диодные фары «пронзает» довольно массивная плашка. Другие особенности экстерьера – купеобразный кузов, дополнительные окошки в задних стойках и наружные зеркала на отдельных ножках. По неофициальным данным, длина модели равна 4750 мм, колесная база – 2750 мм.



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В салоне – ставшее уже привычным табло, то есть объединенные между собой цифровая «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), многослойная передняя панель, усеченное рулевое колесо и отделка «под дерево». Управление электроприводом передних кресел вынесли на двери – как у Mercedes. В стойке лобового стекла есть камера – стало быть, в арсенале седана значится система распознавания лиц и мониторинга усталости водителя. Наконец, под центральными дефлекторами обдува расположена еще одна сенсорная панель (скорее всего, отвечает за «климат»).



Ожидается, что седан предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI, мощность пока не раскрыта. На других моделях Chery этот двигатель выдает 197 л.с. Некоторые СМИ также прочат новинке турбомотор 2.0 TGDI (254 л.с.).

«Четырехдверку» планировали представить в апреле на Пекинском автосалоне, но шоу вроде бы перенесли из-за вспышки коронавируса. Вероятно, Chery проведет онлайн-презентацию, а старт продаж в Китае намечен на второй квартал.



В Россию Chery седаны уже давно не привозит. Между тем уходить с нашего рынка марка не собирается, планы по новинкам тоже пока в силе. В списке грядущих премьер компании в РФ значится и тот самый паркетник Omoda 5 (но название могут изменить).