Раскрыт седан Omoda S5 GT с дизайном в стиле Lexus: скоро в России

За основу для «оспортивленной» версии «эски» взяли аналогичное исполнение донорской модели Chery. На родине такому седану положен 197-сильный турбомотор, есть и более скромная версия. А вот про технику «четырехдверки» для РФ расскажут позже.

Россия стала первым рынком для отдельной марки Omoda (в родном Китае это лишь линейка Chery): в прошлом году у нас стартовал кроссовер C5, а недавно местные дилеры открыли прием заказов на седан S5. Между тем материнская Чери решила превратить Омоду в глобальный бренд. Так, марка уже появилась в ЮАР и Мексике, позже она придет и в другие страны Латинской Америки, а также на Ближний Восток, в Европу и Казахстан. И именно казахстанское подразделение раскрыло новую версию «четырехдверки»: в соцсетях опубликовано фото «оспортивленной» Omoda S5 GT.

Напомним, стандартная «эска» представляет собой Chery Arrizo 5 Plus с другими эмблемами и шильдиками. Если точнее, то за основу взяли экспортный вариант Arrizo 6/Arrizo 6 Pro, у которого иначе оформлена передняя часть. «Спортивная» же модификация – это аналог седана Chery Arrizo 5 GT, дебютировавшего в Поднебесной в 2022-м.

Omoda S5 GT

Как и в случае с обычной «четырехдверкой» S5, рецепт превращения «спорта» в Омоду оказался прост: заменили логотипы, ну и еще в переднем бампере установили круглые противотуманки, плюс добавлены контрастные декоративные вставки. В целом же внешних отличий у «горячей» версии от «просто» Omoda S5 довольно много: у GT решетка в стиле Lexus, иные фары с характерными для японского «премиума» светодиодными росчерками ходовых огней, более агрессивные бамперы и черные диски.



Интерьер Omoda S5 GT еще не показали, однако на имеющемся снимке видно, что, как и Arrizo 5 GT, седан Омоды имеет табло, то есть объединенные виртуальную приборку и тачскрин мультимедийной системы (у стандартной «эски» отдельные экраны, причем планшет мультимедиа встроен в переднюю панель).

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Информации о технике экспортного «оспортивленного» варианта пока нет. В Китае Chery Arrizo 5 GT сегодня доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 1.6, базовый мотор выдает 156 л.с. и 230 Нм, второй — 197 л.с. и 290 Нм. Полуторалитровый двигатель сочетается с вариатором, 1.6T работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Обычный седан Omoda S5 в России доступен с «атмосферником» 1.5 (113 л.с., 138 Нм) и турбомотором аналогичного объема (147 л.с., 210 Нм), оба движка комплектуются вариатором.



Стандартный седан Omoda S5 1 / 4 Стандартный седан Omoda S5 2 / 4 Стандартный седан Omoda S5 3 / 4 Стандартный седан Omoda S5 4 / 4

Полноценную премьеру Omoda S5 GT справит чуть позже, а в конце лета такой седан выйдет на российский рынок, о чем Kolesa.ru рассказали в местном офисе Omoda. Цены, понятное дело, еще не названы. Стандартная «эска» у нас стоит от 2 159 900 рублей (без учета акций).



Кстати, в этом году у Омоды в России появится «старшее ответвление» — Jaecoo.