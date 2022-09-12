Седан Chery Arrizo 5 GT поступил в продажу: дизайн «под Lexus» и мощный мотор

«Четырехдверка» Chery Arrizo 5 GT раскрылась еще минувшим летом, а теперь в Китае дан старт продажам. Напомним, модель не разработана «с нуля» — это спортивная версия седана Arrizo 5 Plus, который выпускают с 2020 года. Последний же, в свою очередь, вырос из «просто» Arrizo 5 («пятерка» без приставки дебютировала в 2015-м, она до сих пор в строю).

У исполнения GT собственное «лицо», его сделали в стиле моделей Lexus, причем речь не только о радиаторной решетке в виде веретена: «китаец» также обрел новые фары с характерными для японского «премиума» светодиодными росчерками ходовых огней. Еще Chery Arrizo 5 GT достались агрессивные бамперы, сдвоенные круглые патрубки выпускной системы (у Плюса они трапециевидные) и черные 17-дюймовые колеса с оранжевыми тормозными суппортами (такие колеса имеются по умолчанию). К слову, на многих фирменных картинках новая версия запечатлена с наклейками на кузове, но, судя по всему, это не более, чем антураж – среди «допов» такого добра нет.

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Длина спортивного варианта равна 4710 мм, что на 30 мм больше, чем у исходного Arrizo 5 Plus, в ширину седан прибавил 4 мм (показатель GT – 1829 мм). Высота и колесная база не изменились – 1490 и 2670 мм соответственно.



Интерьер у Arrizo 5 GT свой, тут новая передняя панель, вдобавок появилось табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и сенсорный экран мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма). Ну и еще заменили селектор коробки.

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Под капотом «спорта» установлена бензиновая «турбочетверка» 1.6 TGDI серии Kunpeng, она выдает 197 л.с. и 290 Нм, мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. В Chery уверяют, что Arrizo 5 GT наберет первую «сотню» за 6 секунд. Седан Chery Arrizo 5 Plus в Китае доступен с «атмосферником» 1.5 (115 л.с., 143 Нм) и турбомотором аналогичного объема (156 л.с., 230 Нм), оба работают в паре с «механикой» или вариатором.



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Chery Arrizo 5 GT предложен в трех комплектациях. «В базе» есть светодиодная оптика, то самое табло, шесть подушек безопасности, «кожаный» салон с оранжевыми декоративными вставками, камера заднего вида, передние и задние датчики парктроника, «эксклюзивный режим вождения GT Boost», кондиционер и круиз-контроль. В средней версии появляются люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, беспроводная зарядка для смартфона. Топовый седан – это еще подогрев передних сидений, климат-контроль, системы удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар.



За Chery Arrizo 5 GT в Китае просят примерно 14 400 – 15 700 долларов, тогда как исходный Плюс там стоит от 10 000 долларов. На родине главными конкурентами спортивного седана являются Geely Binrui Cool (от 13 700 долларов) и GAC Trumpchi Empow (от 14 200 долларов).



В России Chery «четырехдверки» сегодня не продает. Между тем ранее в местном офисе марки заявили о том, что компания рассматривает возможность появления на нашем рынке Arrizo 5 Plus (причем его могут привезти под другим брендом) и новейшего флагманского седана Chery Arrizo 8. А там, как знать, может, до РФ доберется и модель Chery с обликом «под Lexus».