Forthing от Dongfeng: ещё одна китайская марка в РФ

Сейчас российская модельная линейка представлена кроссовером Forthing T5 Evo и минивэном Yacht, в дальнейшем она будет расширена.

За последний год авторынок РФ пополнился различными китайскими марками, а также их суббрендами. Теперь список расширился за счёт ещё одного представителя – марки Forthing, которая принадлежит «поднебесному» концерну Dongfeng. «Поднебесное» название этого подразделения – Fengxing (дословно переводится как «популярный»), оно было основано в 2001 году, хотя собственным фирменным знаком обзавелось лишь 20-летия спустя: логотип выполнен в виде то ли подкрадывающегося, то ли потягивающегося льва.

На фото: Forthing T5 Evo

В России продажей и гарантийным обслуживанием автомобилей Forthing (а также мототехники Ixen) занимается импортёр «Иксен Моторс Рус». Местное представительство начало развивать собственную дилерскую сеть: согласно заявлению компании, первый автосалон, где будут представлены автомобили бренда Forthing, откроется в Екатеринбурге в конце текущей недели. Напомним, за модели марки Dongfeng в РФ отвечает представительство «Дунфэн Мотор Рус».



В роли первенца на российском рынке выступил кроссовер Forthing T5 Evo, его производство в КНР стартовало в 2021 году. Его габаритная длина составляет 4565 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1690 мм; расстояние между осями у такого паркетника равно 2715 мм. T5 Evo имеет двухэтажную головную оптику, массивную решётку радиатора, небольшой воздухозаборник, традиционные боковые зеркала и дверные ручки, а также чёрную крышу с рейлингами.



На фото: салон Forthing T5 Evo

Под капотом Forthing T5 Evo находится 1,5-литровый турбомотор Mitsubishi 4A95TD (производится по лицензии), его отдача составляет 197 л.с., а максимальный крутящий момент – 285 Нм. Этот двигатель работает в комплекте с семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач производства фирмы Magna. Привод у такого SUV только передний. На разгон с места до «сотни» ему требуется 9,5 секунды, а его максимальная скорость равна 195 км/ч.



На фото: Forthing Yacht

В стандартное оснащение T5 Evo, который предлагается в РФ, входят задний парктроник, камера заднего вида, видеорегистратор, сервопривод багажной двери, круиз-контроль, ESP, панорамная крыша, две подушки безопасности, отделка кожей, обогрев передних кресел, климат-контроль и систему бесключевого доступа в салон. Рекомендованная розничная цена кроссовера стартует с отметки 2,91 млн рублей, а покупка топового варианта обойдётся почти в 3 млн рублей.



Второй моделью Forthing на российском рынке является минивэн Yacht – он дебютировал в Поднебесной в конце апреля прошлого года. Его длина составляет 4850 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1715 мм, а колёсная база – 2900 мм. У этой модели огромная радиаторная решётка, диодные «клыки» ДХО, «парящая» крыша, а также очерчивающая силуэт машины хромированная линия, которая является «продолжением» окантовки веретенообразного «гриля».



На фото: салон Forthing Yacht

У «Яхты» три ряда сидений, посадочная формула – 2+2+3. При этом средний ряд представляет собой отдельные кресла, оснащённые обогревом и вентиляцией. Большую часть передней панели занимает единый дисплей, объединяющий в себе виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы (диагональ каждого – 10,25 дюйма).



Техника у Forthing Yacht такая же, как у кроссовера T5 Evo, однако его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. В РФ модель предлагается только в одном исполнении, его оснащение включает в себя кожаную отделку салона, панорамную крышу, четыре подушки безопасности и электропривод передних кресел. Рекомендованная розничная цена такого минивэна составляет 4,9 млн рублей.



Напомним, Dongfeng также принадлежит премиум-бренд Voyah, который также сейчас развивается на российском рынке. Так, на прошлой неделе стали известны цены полноприводного седана Passion: модель представлена в двух «богатых» версиях.