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Яхта на колёсах за недорого: Dongfeng представил новый минивэн

20.04.2022 470 0 0

У китайского вэна довольно необычная внешность, внутри – «роскошная» отделка. Двигатель пока заявлен один, и он от Mitsubishi.

 

В прошлом году принадлежащая концерну Dongfeng марка Forthing (она же Fengxing) представила концептуальный вэн с довольно смелым обликом. А на днях состоялась премьера серийной версии, которая в целом сохранила дизайн своего предвестника. Прежде считалось, что, как и остальным MPV бренда, товарной модели присвоят буквенно-цифровой индекс (на фото местного минпрома у новинки был шильдик M4), но нет, новинке дали другое имя – с китайского его можно перевести как Yacht (то есть «яхта»), ведь именно яхтами и вдохновлялись дизайнеры при создании модели.

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В основе вэна с задними распашными дверями лежит платформа Super Cube EMA, что бы это ни значило. Длина Forthing Yacht равна 4850 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1715 мм , колесная база – 2900 мм. Таким образом, по своим габаритам модель близка к родственными вэнам Honda Odyssey и Honda Elysion (второй MPV, к слову, выпускает СП Хонды и Дунфэна).

Особенности экстерьера Forthing Yacht – огромная радиаторная решетка, диодные «клыки» ходовых огней, «парящая» крыша, сделанные в виде единой плашки задние фонари и пронизывающая силуэт машины хромированная линия (она является «продолжением» окантовки решетки). Модель «стоит» на 18-дюймовых колесах.

Внутри – ставшее уже привычным табло (виртуальная «приборка» объединена с тачскрином мультимедийной системы, оба экрана диагональю 10,25 дюйма), круглые дефлекторы обдува, усеченное рулевое колесо и двухэтажный центральный тоннель. На передней панели и дверях есть светлые вставки «под дерево», также объявлено, что кресла обиты кожей Nappa.

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На старте продаж Forthing Yacht предложат с семиместным салоном, сиденья расположены по схеме 2+2+3. Водительское – с функцией массажа. Китайские СМИ пишут, что кресла второго ряда могут двигаться вперед-назад в диапазоне 200 мм. Спинки кресел первых двух рядов можно откинуть, а если убрать подголовники передних сидений, то получатся два спальных места. По предварительным данным, позже у модели появится шестиместное исполнение.

В арсенале минивэна также значатся откидные столики, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе.

Мотор пока один – бензиновая «турбочетверка» 1.5 производства местного предприятия Shenyang Aerospace Mitsubishi. Двигатель выдает 197 л.с. и 285 Нм, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод только передний.

В продажу Dongfeng Forthing Yacht поступит в ближайшее время, цены еще не объявлены. Китайцы полагают, что новый минивэн будет стоить где-то от 110 000 – 120 000 юаней, что эквивалентно примерно 1 360 000 – 1 480 000 рублей по текущему курсу. Упомянутые выше вэны Honda Odyssey/Elysion намного дороже (например, стартовый ценник Odyssey вдвое больше), но они доступны исключительно в виде гибридов.

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