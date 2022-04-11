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  • Раскрыт новый кроссовер Dongfeng, который попробует переменить покупателей у Chery Tiggo 8

Раскрыт новый кроссовер Dongfeng, который попробует переменить покупателей у Chery Tiggo 8

11.04.2022 464 1 3

Ожидается, что у свежего паркетника будет гибридная версия. На домашний рынок модель выйдет до конца текущего года.

 

После тизеров и фотографий замаскированных тестовых образцов компания Dongfeng наконец-то полностью рассекретила облик своего нового кроссовера, получившего имя Haoji. Модель будут выпускать под суббрендом Aeolus (он же Fengshen), к ее главным конкурентам некоторые китайские СМИ относят считающиеся престижными паркетники Geely Xingyue L (в Россию приедет под именем Monjaro) и Chery Tiggo 8 Plus/Pro (причем кросс Чери — тряхрядный, тогда как SUV от Dongfeng — исключительно пятиместный).

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В основе Aeolus Haoji лежит свежая «тележка» DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture), которую Дунфэн преподносит в качестве собственной разработки. Но, скорее всего, на деле это модернизированная версия платформы CMP (Common Modular Platform) от Stellantis. Напомним, Dongfeng пока остается держателем акций Стеллантиса, хотя не так давно китайцы продали бо́льшую их часть. Непосредственно на CMP базируется семейство Aeolus Yixuan (седан и хэтчбек), ну а кроссовер Haoji окажется второй моделью на DSMA после «четырехдверки» Aeolus Yixuan Max, дебютировавшей в 2021-м.

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Особенности дизайна экстерьера – двухэтажная головная оптика, массивная радиаторная решетка с вертикальными клиньями и светящейся полоской сверху (эмблема тоже подсвечена), плюс сделанные в виде единой плашки задние фонари. Салон пока засвечен только на эскизах. Внутри – двухспицевое рулевое колесо, табло (объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы) и сенсорный блок управления «климатом» (но при этом на нем имеются физические шайбы).

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По предварительным данным, Aeolus Haoji предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 от родственного седана Yixuan Max. Мотор выдает 190 л.с. и 300 Нм, на «четырехдверке» он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – и она же, видимо, достанется кроссоверу. Кроме того, у Haoji будет гибридная версия с установкой на основе 1.5T (без возможности подзарядки от электросети). А вот привод наверняка только передний.

Презентацию нового кроссовера Dongfeng проведут позже на этой неделе, в Китае старт продаж намечен на вторую половину года. Об экспортных планах пока не сообщается.

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1 комментарий
11.04.2022 22:59
kashkashmary@mail.ru

ой да к нам не привезут все равно. чем-то напоминает азиатскую вариацию на тему опель грандленд. только забыли нормальный автомат вставить

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