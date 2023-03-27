Российский кроссовер Evolute i-Sky: первые фотографии, старт-производства — летом

Компания Моторинвест и её электромобильный бренд Evolute продолжают расширять модельную линейку: до конца второго квартала текущего года на заводе в Липецкой области пропишется компактный кроссовер i-Sky, в прошлом году завод освоил производство субкомпактного кроссовера i-Joy и седана i-Pro, эти и грядущие новинки имеют китайское происхождение.

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Габаритная длина Evolute i-Sky — 4600 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1680 мм, колёсная база — 2715 мм. Evolute позиционирует i-Sky как среднеразмерный кроссовер, хотя даже по европейским меркам он скорее компактный, но расчёт Моторинвеста понятен: российская компания хочет нацелить Evolute i-Sky на борьбу с импортным Skywell ET5, который с чистой совестью можно называть среднеразмерным (длина — 4698 мм, колёсная база — 2800 мм).



Evolute i-Sky — это бэдж-инжиниринговый Forthing Thunder (он же Leiting на латинизированном китайском, на русский название переводится как «гром»), который сегодня поступил в продажу в Китае. Forthing (он же Fengxing) — это, напомним, один из дочерних брендов компании Dongfeng. Электрический кроссовер Forthing Thunder в свою очередь является производной бензинового кроссовера Forthing T5 EVO, вышедшего на китайский рынок ещё в 2020 году.

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Бензиновый и электрический родственники имеют почти идентичные интерьеры, но заметно различаются дизайном экстерьера. Исходная платформа EMA бензинового кроссовера преобразована в электрическую EMA-E, передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная, с выемкой под дифференциал, хотя батарейный кроссовер предлагается только с передним приводом и единственным электромотором на передней оси. Штатный размер шин — 235/55 R 19.



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Электромотор для Forthing Thunder поставляет компания BYD, его максимальная отдача — 150 кВт (204 л.с.) и 340 Нм, разгон кроссовера до 100 км/ч занимает 7,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Ёмкость батареи — 57,8 либо 85,9 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по китайскому циклу CTCT — 430 и 630 км соответственно. Для российского Evolute i-Sky пока анонсирована только старшая батарея на 85,9 кВт·ч и заявлена дальнобойность в 500 км по более привычному для нас циклу WLTP. Снаряженная масса — 1900 кг, полная масса — 2275 кг.



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Интерьер Forthing Thunder оформлен в духе спортивных машин — круглые воздуховоды, контрастные цветные вставки, пластик «под карбон». Приборный и мультимедийный экраны (оба 10,25-дюймовые) объединены в общее табло, на центральной консоли есть отдельный блок микроклимата, но с сенсорными клавишами. Возможно, у кроссовера российской сборки будут свои интерьерные особенности. Объём багажника не указан, но судя по фотографиям китайских коллег, он не очень вместительный. В богатых комплектациях Forthing Thunder имеет более десятка электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль.



Forthing Thunder

В Китае цены на Forthing Thunder начинаются от 129 900 юаней или 1,45 млн рублей в переводе по текущему курсу. Цены и комплектации российского Evolute i-Sky пока не объявлены, но если за ориентир брать Skywell ET5, то можно ожидать минимальную цену в районе 4 млн рублей вкупе с хорошим оснащением.

