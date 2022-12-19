Скажите, вы бы удивились, если какой-нибудь из известных европейских производителей бытовой электроники вроде Loewe, Grundig или Philips объявил бы о том, что приступает к выпуску автомобилей? Думаю, удивились бы, и еще как. А вот если речь идет о компании из Поднебесной, то вроде бы все нормально, так и надо… Во всяком случае когда в 2020-м подразделение Skywell Auto ведущего китайского производителя телевизоров, компании Skyworth, объявило о начале выпуска легковых электромобилей, никакого ажиотажа не последовало. И дело не только в том, что Skywell Auto с 2010-го года занимается производством электробусов. Ведь Азия – это вам не Европа, и здесь никого не удивляют многопрофильные группы компаний, которые в Японии называют «дзайбацу», а в Корее – «чеболь», и то, что под одной маркой выпускаются телевизоры, самолеты, кондиционеры, автомобили и промышленное оборудование. Удивляет другое – скорость, с которой был реализован проект: компания приступила к предварительным научным изысканиям в 2015-м, в 2019-м проектные работы вышли на финишную прямую одновременно с постройкой завода в Нанкине, а уже осенью 2020-го марка представила своего первенца, кроссовер Skywell ET5 (на домашнем рынке – Skyworth EV6).

Мало того, компания тут же начала экспансию на мировые рынки, и на сегодняшний день ET5 можно купить в 42 странах, в ряде случаев – под разными названиями: так, в Германии этот автомобиль продается как Elaris Beo, а в США – как Imperium SEV. Правда, количественные результаты этой экспансии пока что воображение не поражают: по данным производителя, на сегодняшний день продано около 15 тысяч кроссоверов. Но в компании не унывают, поскольку понимают, что по меркам возраста автомобильных брендов Skywell – марка не просто молодая, а, я бы сказал, юная. А молодость – это недостаток, который со временем проходит… При этом цели у компании просто грандиозные: в 2022-2023 годах довести продажи в одной только Европе до 25 тысяч машин, а к 2030 году продавать по всему миру не менее миллиона машин в год. И старт продаж кроссовера Skywell ET5 в России – один из элементов этого грандиозного плана.



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В начале ноября мы рассказали об официальном представлении нового бренда, и вот – заливаемая обложным дождем парковка аэропорта города Сочи и встреча с живыми автомобилями. Так что, несмотря на дождь, осмотрим автомобиль снаружи… Собственно говоря, определенное мнение у меня сформировалось еще на статической презентации. Джейсон Кларк Хилл, экс-дизайнер Mercedes-Benz и Porsche, явно нарочито постарался сделать внешность достаточно обыкновенной, без вызывающих футуристических деталей и элементов. Все очень спокойно, в рамках мировых трендов – в общем, кроссовер как кроссовер: двухобъемный кузов, и даже облицовка радиатора наличествует. И хотя радиатора нет, а в этой фальшрешетке отсутствуют какие-либо вентиляционные отверстия, 3D-рельеф этой облицовки создает полное впечатление, что отверстия есть. Фары головного света выглядят вполне обыкновенно (хотя источники дальнего света – не просто лампы, и даже не обычные светодиоды, а лазеры), а вот задняя светотехника действительно хороша. А логотип на корме еще и светится.

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Но дождик как поливал, так и поливает, так что пора и внутрь. Дождевик и чемодан – в багажник, кнопка электропривода двери которого – на привычном месте, прямо над номером, на нижнем торце пятой двери. Ну и багажник – не сказать, чтоб огромный, 440 литров, но несколько чемоданов и дорожных сумок точно поместятся. Ну а теперь – рывком в салон.

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Здесь все вполне солидно: сразу приходит понимание, что производитель нацелился если не в премиальный, то в околопремиальный сегмент. Понятно, что при отделке салона ни одно животное не пострадало, но материалы качественные и на ощупь приятные. Контрастная отстрочка, подогрев и вентиляция сидений… Кресло водителя крайне удобное, а еще, кстати, с секретом: из-под него выдвигается оттоманка, а спинка откидывается практически в горизонтальное положение. Вот, скажем, поехали вы куда-то далеко, решили передохнуть, остановились, откинули спинку, выдвинули оттоманку, включили специальный режим «Здоровый сон» с релаксирующими звуками (там в комплекте есть и шум прибоя, и шелест дождя, и пение цикад) да и вздремнули пару часиков… Впрочем, далеко – это насколько далеко? Заявленный пробег на одной зарядке для ЕТ5 – 400 километров, реальный – естественно, меньше. Вот скажите, нужно вам будет отдыхать в положении «лежа» после полутора-двух сотен километров за рулем? Мне вот точно нет.

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Тогда так. Едем куда-то далеко, следим за уровнем заряда в батарее, видим, что заканчивается, ищем зарядную станцию. Если найдем «быструю» зарядку мощностью 60-150 кВт, то батарея наберет до 80% энергии минут за 30. Но таких станций пока что мало… Скорее удастся найти станцию переменного тока мощностью 7-12 кВт, но там зарядка займет уже часов 6 – самое время устроиться поудобней и вздремнуть. В общем, городской это автомобиль, не для бросков из Сибири в Сочи. А вот для поездок по городу и коротких выездов на пикник – вполне. Потому что если есть свой гараж или вообще любая возможность припарковать машину недалеко от розетки бытовой электросети, то за 12 часов машинка наберет те же 80% заряда, а это точно больше трех сотен километров.



Сама зарядка никаких проблем не составит. Крышка лючка, под которой у обычных автомобилей прячется горловина топливного бака, здесь скрывает порты для присоединения зарядных кабелей двух самых распространенных в мире стандартов – Type 2 (он жен Mennekes), предназначенного для зарядки переменным током, и CCS Combo 2 для постоянного тока «быстрых» зарядок. В комплект автомобиля входят все необходимые кабели, причем для них предусмотрены штатные места под фальшполом багажника.

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Но вернемся к осмотру салона. Органы управления абсолютно стандартные, привычно смотрится даже шайба переключателя режимов движения: R, N, D и S. Режим Park включается нажатием на саму шайбу. Стояночный тормоз, естественно, автоматический. Комбинация приборов – «рисованная», причем сам дисплей довольно большой, информацией не перегруженный, и все данные на нем отлично читаются. В центре – цифровой спидометр, справа – индикатор режима работы батареи (на нем отражается интенсивность расходования заряда или его пополнения в результате рекуперации), внизу – индикатор уровня заряда, слева – область, выполняющая роль экрана бортового компьютера. Руль, естественно, функциональный, на левой спице – управление активным круиз-контролем, на правой – управление аудиосистемой.

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Сам руль, кстати, отличный – никаких претензий ни к сечению, ни к размеру, ни к качеству обтягивающей кожи.

Но главной доминантой «внутреннего архитектурного ансамбля» Skywell ET5 вне всякого сомнения является головное мультимедийное устройство с огромным 12,8-дюймовым дисплеем, и это не просто прибор для развлечения экипажа, но и важнейший орган управления. Но вот тут-то, как говорится, «собака и порылась»: слишком уж много важнейших функций имеет управление только через экранное меню. Например, регулировка направлений потоков воздуха – через меню, включение подогрева руля – через меню, чтобы выставить температуру климат-контроля, нужно зайти в меню… Причем, заметьте, не на первый уровень. Понимаю, что это модный тренд, но, на мой взгляд, тренд вредный, а порой и опасный.

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Вот, к примеру, выехали мы на маршрут, и у нас тут же начали запотевать стекла (напомню, в Сочи весь день до глубокой ночи шел обложной дождь). Естественно, нам тут же захотелось усилить обдув лобового стекла. Но для этого нужно выйти из экрана навигации, на экране с главным меню выбрать расположенную в нижнем ряду мелкую иконку управления режимами распределения воздушных потоков и там выбрать нужный. Естественно, для этого нужно отрывать взгляд от дороги (а вы ее и так видите еле-еле), да и нужный поворот можно проскочить. Хорошо хоть, что обогрев лобового и заднего стекла включаются отдельными кнопками на центральной консоли.



Навигация… И тут не все просто. Конструкторы Skywell сделали ставку на интеграцию головного устройства и смартфонов, но устройство не поддерживает ни Android Auto, ни Apple CarPlay. Вместо этого в системе прошита собственная система Easy Connection, которая и обеспечивает дублирование экрана вашего смартфона. Сам смартфон при этом должен быть соединен с автомобилем дата-кабелем, который нужно подключить к USB-слоту «в полуподвале», то есть в нише под консолью. Ну а поскольку система обеспечивает только дублирование экрана, то для того, чтобы полностью использовать площадь большого дисплея, сам смартфон должен быть расположен определенным образом и, желательно, под руками, поскольку этот самый Easy Connection не дает вам доступа к целому ряду функций используемых приложений.

И в городе, и на трассе Skywell ET5 едет очень неплохо, я бы сказал – на твердую четверку. Если бы задняя подвеска была полунезависимой, с торсионной балкой, я бы сказал, что просто отлично, но полного слияния, которого ожидаешь от автомобиля с многорычажкой, все-таки не происходит. Тем не менее автомобиль послушно заныривает внутрь поворота при добавлении тяги и неплохо держит траекторию как в пологих поворотах, так и на прямой. Неплохо он справляется и с дорожными неровностями, так что в компании не зря хвастаются, что доводкой шасси автомобиля занимались специалисты британской компанией Horiba Mira, которая настраивает шасси для Jaguar и Land Rover. Но вот когда асфальт совсем заканчивается, начинаются некоторые проблемы.

Маршрут первого дня вел нас в каньон Псахо, и последние несколько километров прошли по горным грейдерам. Здесь мы впервые отчетливо поняли, что дорожный просвет у этого кроссовера все-таки не слишком кроссоверный: 159 мм – это очень мало для изрытых промоинами горных грунтовок, где то там, то тут торчат верхушки отдельных валунов. Как ни стараешься выбрать правильную траекторию, но нет-нет да и чиркнешь чем-то по грунту… Был на маршруте и крутой серпантин на спуске, причем именно с таким, галечно-щебнистым покрытием. В таких местах сам бог велел пользоваться системой помощи при спуске, и то, что для ее включения нужно зайти на третий вложенный уровень экранного меню, удобства не добавляет.

Но самые серьезные проблемы возникли при возвращении на асфальт, когда нужно было подняться по этому самому серпантину. Вот машина потеряла на секунду сцепление и остановилась перед самой шпилькой – и все, тронуться с места уже невозможно. Поскольку электромотор начинает выдавать все свои 320 ньютон-метров чуть ли не с нуля оборотов, колеса моментально срываются в пробуксовку, а это значит, что нужно откатываться назад, на более пологий участок. А за окнами-то – темнота, и продолжает поливать неутомимый дождик, так что в боковых зеркалах ничего не видно. Чтобы включить видеокамеру, нужно переключиться на задний ход, а задним ходом автомобиль начинает двигаться слишком быстро, стоит лишь прикоснуться к педали газа. Кстати, полноценной системы кругового видеообзора у этого автомобиля нет, при движении назаж в левой части экрана отображается сам автомобиль сверху… и дистанция до препятствий на черном фоне.

Вот нашлось место, где удается тронуться вперед, но чтобы проскочить засадное место, нужно ехать достаточно быстро, но не слишком, чтобы вписаться в крутой, почти на 180 градусов поворот и никуда не улететь, ну и чтобы успеть объехать крупные камни (мы ведь помним про маленький просвет, да?). Собственно говоря, любые ситуации, когда категорически недопустима пробуксовка колес, будут представлять для водителя ET5 определенные сложности. Единственное, чем порадовал автомобиль на бездорожье, так это прочностью кузова на кручение и тем, что в ситуации диагонального вывешивания у него совершенно спокойно открывались и закрывались все двери.



Так что лучше вообще считать Skywell ET5 не кроссовером, а просто переднеприводным универсалом с кузовом, стилизованным под SUV. Так оно надежней будет, и меньше шансов попасть в неприятную ситуацию или повредить машину. Это не значит, что на ET5 нельзя выехать на пикник или на рыбалку – можно! Только осторожно… А так это очень неплохой семейный автомобиль, с просторным вторым рядом сидений, на котором не просто можно спокойно усесться «сам за собой», а еще и ногу на ногу заложить. Есть и масса всяких милых «свистков и бантиков», например, режим «Пикник», при котором включается музыка и открывается дверь багажника, и режим «Дискотека», при котором внешние световые приборы начинают мигать в такт музыке, или наличие нескольких розеток на 220 вольт, к которым можно совершенно спокойно подключить электрогриль и быстренько нажарить мяса на немаленькую компанию.



И в городе, да и на трассе Skywell очень неплох: 204-сильный электромотор BYD с десятикратным редуктором позволяет лихо разгоняться до сотни за 7,9 секунды. Вот только любителям отжигать на трассах придется смириться с тем, что скорость искусственно ограничена пределом в 150 км/ч. Особенно острые реакции на нажатие педали автомобиль демонстрирует при переходе в режим «Спорт». Некоторых эмоций добавит и окрасившийся в красный цвет приборный дисплей. В поворотах автомобиль практически не кренится, а низкий центр тяжести (а как иначе, ведь высоковольтная Li-ion батарея Farasis energy с классом защиты IP67 весит 442 килограмма и расположена в базе машины) позволяет вволю повизжать покрышками на серпантинах.



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Но и в тягучих городских пробках ты чувствуешь себя очень уверенно, поскольку в плотном трафике можно спокойно включать активный круиз-контроль и не напрягаться: система исправно тормозит и трогается с места даже после довольно длительной остановки. Единственное, что нужно учесть, так это то, что скорость под управлением этой системы набирается очень медленно, так что если остановка была просто на светофоре, то до того, как ваша машина вновь выровняет скорость с потоком, перед вами успеют встроиться машины три. Управление круизом простое и понятное, единственное, что нужно знать, так это то, что привычные надписи Set и Resume на органах управления отсутствуют, и для запуска системы (и для возобновления ее работы после нажатия на педаль тормоза) нужно крутануть вниз левый барабанчик на левой спице руля. Кстати, тормоза у Skywell очень острые, я бы сказал, «французские», и поначалу педаль может показаться даже слишком легкой и чувствительной. Со временем, естественно, привыкаешь.



В целом автомобиль оставил очень благоприятное впечатление, но… говорить о его светлом и безоблачном рыночном будущем в России я бы пока поостерегся. Да, с одной стороны, новые электромобили – это единственный сегмент, в котором наблюдается рост. С другой, пока что ежемесячные продажи лидеров исчисляются десятками единиц. Но самое главное, что потенциальный покупатель Skywell должен быть человеком достаточно состоятельным, все-таки автомобиль дешевым никак не назовешь. Базовая комплектация Comfort стоит 4 480 000 рублей, а топовая Luxury – 4 980 000, то есть почти 5 миллионов. При этом Skywell, как и любой электромобиль, должен вписаться в образ жизни владельца. Он должен либо жить в частном доме, либо иметь персональное парковочное место, где можно установить зарядную станцию или просто подключать автомобиль к бытовой розетке. Ему не должно быть нужно регулярно совершать дальние поездки в другие города. А еще человек не должен быть автоснобом, который презрительно морщит нос при виде любого китайского автомобиля…