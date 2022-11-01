Россия стала одной из более 40 стран, где присутствует марка Skywell: в Москве прошла официальная презентация нового для нас бренда. Skywell прошел путь от телевизоров до электромобилей и теперь планирует расширение производства. Знакомимся с электромобилем ET5, чтобы понять, чем марка собирается привлечь покупателя.

Skywell – это молодой, но очень амбициозный китайский бренд. Его основатель, известный на западе под именем Стивен Вонг, в 1988 году занялся производством телевизоров, которые выпускаются и сегодня под маркой Skyworth. Спектр выпускаемых компанией изделий постоянно расширялся, и в 2010-м Стивен Вонг организовал компанию Skywell Auto, которая занялась выпуском коммерческого транспорта на электротяге. К производству легковых электромобилей компания приступила только в 2020-м, но этому предшествовала большая научно-исследовательская работа, которая велась, начиная с 2015-го. На сегодняшний день компания имеет представительства в 42 государствах, включая развитые страны Европы и США. Планы у компании воистину наполеоновские: к 2030-му году компания планирует выйти на уровень продаж не менее 1 миллиона машин в год.



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Что же касается российского рынка, то, по мнению руководства компании, любой кризис – это не только проблемы, но и новые возможности. Ведь именно сейчас, после ухода с российского рынка более трех десятков западных марок, российские дилеры остаются без автомобилей, которыми они могли бы торговать. А раз так, то для компаний из стран, не поддержавших санкционную политику, открывается окно возможностей заполнить образующийся вакуум. Представительство Skywell уже получило более 70 заявок от российских дилерских компаний, готовых торговать новыми электромобилями. Из этих 70 было отобрано 20 дилерских центров, которые начнут работать уже в нынешнем году, еще 10 компаний пополнят список действующих дилеров в 2023-м. Ну а поскольку мировой автомобильный рынок характеризуется устойчивой тенденцией на увеличение доли электромобилей, в компании надеются, что и в России спрос на электромобили будет только расти.

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Кроссовер Skywell ET5, с которым марка выходит на наш рынок, сертифицирован в ряде европейских стран, включая Германию. В настоящее время завершается процесс сертификации ЕТ5 в России, и как ожидается, уже к концу ноября на него будет получено одобрение типа транспортного средства, после чего начнутся и официальные продажи. Так что же представляет собой кроссовер Skywell ЕТ5, «предварительная премьера» которого прошла в Москве в последний день октября?



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Как рассказал журналистам руководитель отдела технического обучения и развития модельного ряда Skywell Владимир Соколов, по своим размерам модель занимает промежуточное положение между сегментами SUV-D и SUV-E. При этом по внешним размерам её лишь ненамного превосходят кроссоверы сегмента D, а вот колесная база в 2800 мм характерна для Е-сегмента. Такая большая колесная база, а также отсутствие под полом элементов трансмиссии или выхлопной системы позволили сделать салон исключительно объемным и предоставить пассажирам большой запас пространства в области ног. Внешность же ЕТ5 можно назвать вполне традиционной для сегмента среднеразмерных кроссоверов, и электрическую природу автомобиля выдает лишь передняя облицовка без вентиляционных отверстий.

Электродвигатель, способный выдать 204 л.с и 320 нм крутящего момента, объединен в общий блок с инвертором и передает мощность на передние колеса. Полноприводных версий не будет: кроссовер существует исключительно в переднеприводном варианте. Литий-ионная аккумуляторная батарея фирмы Farasis Energy имеет емкость 72 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 520 км – правда, по устаревшему циклу NEDC. Увы, на вопрос о реальном пробеге в российских условиях, как и о неизбежном уменьшении пробега на одной зарядке в условиях минусовых температур, ответа пока нет. Разгон ЕТ5 до 100 км/ч занимает 9,6 с, а максимальная скорость составляет 150 км/ч. Время зарядки батареи от бытовой сети занимает около 12 часов, от зарядных станций мощностью от 7 до 22 кВт – около 6 часов, а от «быстрых» станций мощностью 60-150 кВт – 30 минут.

Внутри водителя и пассажиров встречают качественные материалы отделки, включая мягкий пластик, панорамный люк и головное устройство в виде планшета с сенсорным дисплеем с диагональю 12,8 дюйма. Автомобиль оснащен комплексом систем активной безопасности, включая систему «полуавтоматического вождения» (активный круиз-контроль плюс система удержания в полосе), а также бесконтактным доступом в багажник и лазерными фарами. Представители Skywell делают акцент на характерных особенностях модели: например, во время остановки в дальней дороге можно воспользоваться первым в мире запатентованным сиденьем с режимом отдыха, а во время пикника можно включить режим «Вечеринка» и превратить машину в музыкальный центр со светомузыкой. Увы, пока что головное устройство не поддерживает систем интеграции смартфонов Android Auto и Apple CarPlay, а штатная система позволяет только вывести копию экрана смартфона на большой экран, но в компании обещают, что в ближайшее время эта проблема будет решена.

Еще в Skywell упирают на комплексный подход к клиенту. Поскольку компания (а также материнская Skyworth) занимается не только электромобилями, но и электроникой в самом широком смысле этого слова, ее цель – предложить не просто транспортное средство, а целую экосистему, которая обеспечит и технологии «умного дома», и передачу самых разнообразных данных, и доступ к контенту. В частности, вместе с автомобилем клиенты получат и систему Skylink. Как это будет работать на практике, выясним при полноценном тест-драйве.



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Реальные продажи электромобиля еще не начались, но уже объявлены цены, по которым можно осуществить предзаказ. Кроссовер ЕТ5 в комплектации Comfort можно заказать за 4 480 000 рублей, а в комплектации Luxury – за 4 980 000 рублей. Объявлены и условия гарантии: автомобиль в целом получает гарантию на 5 лет или 150 000 км, электрический привод в сборе – на 8 лет или 150 000 км, аккумуляторная батарея – на 8 лет или 200 000 км, система освещения – на 3 года или 120 000 км, а вот изнашивающиеся детали, например, подвеска – на 1 год или 60 000 км.

Как обещают представители марки, ЕТ5 недолго будет оставаться единственной моделью в линейке. В следующем году к нему должен присоединиться кроссовер HT-i с гибридной силовой установкой, которая обеспечивает ему запас хода порядка 1200-1250 км. На очереди и полностью электрический минивэн D11. Ну а удастся ли компании осуществить в России свои амбициозные планы, покажет только время.