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  • Dongfeng остаётся в России: стартовали продажи кроссовера DFM 580 с турбомотором

Dongfeng остаётся в России: стартовали продажи кроссовера DFM 580 с турбомотором

04.06.2021 49 0 0

Среднеразмерный 7-местный переднеприводный паркетник DFM 580, впервые вышедший на российский рынок летом 2019 года, теперь предлагается с обновлённым салоном и 1,5-литровым бензиновым турбомотором (145 л.с.) в сочетании с вариатором Punch Powerglide. Цена — 1 899 000 рублей.

 

Мы уж было подумали, что DFM (Dongfeng Motor Corporation) тихо ушла из России на фоне пандемии COVID-19 и общей депрессивной атмосферы на рынке: по данным АЕБ, с января по май этого года китайская компания не реализовала в нашей стране ни одного автомобиля! Но статистика регистраций от «Автостата» за первый квартал показывает, что жизнь в ООО «Дунфэн Мотор Рус» всё-таки теплится: на учёт встали 12 кроссоверов AX7 2019 года выпуска. А вчера к нам на почту пришёл пресс-релиз о том, что китайская марка выводит на наш рынок новую версию кроссовера DFM 580 — с тубромотором и вариатором.

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DFM 580 официально дебютировал в РФ в августе 2019 года с безальтернативными 1,8-литровым бензиновым «атмосферником» SFG18 (132 л.с., 176 Нм), 5-ступенчатой «механикой», передним приводом и полузависимой задней подвеской. За единственную комплектацию Comfort с двумя подушками безопасности, кондиционером, «музыкой» и встроенным видеорегистратором тогда просили 1 190 000 рублей, а сейчас за эти же машины 2019 года выпуска дилеры хотят 1 399 000 рублей, за свежие образцы 2021 года выпуска придётся выложить 1 629 000 рублей.

Любопытно, что по статистике АЕБ с 2019 года по сегодняшний день в России не было продано ни одного DFM 580! Но истинное положение дел опять-таки показывает статистика регистраций: в 2019 году на учёт встали 73 экземпляра этой модели, в 2020-м — 79, в этом году пока ни одного. Между тем 5-местный кроссовер AX7 с российского потребительского сайта DFM исчез и теперь дилеры будут торговать единственной 580-й моделью, но в двух версиях.

Салон DFM 580 Luxury для российского рынка

Добавленная комплектация Luxury (да-да, опять, китайцы обожают это слово) с 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой» SFG15T (145 л.с., 220 Нм) и вариатором стоит 1 899 000 рублей, при этом привод остался передним, а задняя подвеска — полузависимой. Вместе с новой комплектацией DFM 580 получил полностью новый салон, который у китайской версии модели (на родине она называется Fengguang 580) появился ещё в 2019 году. Компоновка и оформление новой «приборки» напоминают автомобили BMW десятилетней давности — не самые плохие, надо сказать, ассоциации. Размеры кроссовера прежние: габаритная длина — 4680 мм, колёсная база — 2780 мм.

Актуальный китайский Dongfeng Fengguang 580
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Актуальный китайский Dongfeng Fengguang 580
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В Китае DFM 580 с тех пор пережил ещё один рестайлинг: у него теперь минималистичный салон с большим планшетом, виртуальный щиток приборов, новый 180-сильный 1,5-литровый турбомотор HD15A с непосредственным впрыском и есть версии с полным приводом в сочетании с независимой задней подвеской. А к нам, стало быть, везут «второй сорт», постарее и попроще.

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Но оснащение в комплектации Luxury довольно богатое: четыре подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, люк в крыше, электромеханический ручник, система бесключевого доступа, камеры кругового обзора. Вот только цена в 1,9 млн на фоне более мощных и стильно выглядящих аналогов от Chery кажется завышенной.

О дальнейших планах «Дунфэн Мотор Рус» пока ничего не сообщает, но на некоторых фотографиях c DFM 580 Luxury на заднем плане можно увидеть дорестайлинговый субкомпактный кроссовер AX4, который нам обещают с 2017 года. Ну что же, подождём ещё немного.

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