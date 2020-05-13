Обещанный РФ конкурент Креты от Dongfeng: теперь с турботройкой и без огромных противотуманок

Кроссовер под индексом AX4 в гамме Dongfeng появился в 2017 году, модель построена на «тележке» DF1, которая представляет собой модернизированную версию старой платформы PF1 концерна PSA (китайцы владеют акциями французского автогиганта). На родине компактный паркетник с довольно смелым дизайном успеха не снискал. Так, лучший результат AX4 показал в премьерный год: всего за четыре месяца (полноценные продажи стартовали в сентябре) кросс разошелся тиражом примерно в 13 тысяч экземпляров. Но вот за весь 2018-й реализовано лишь около 6300 единиц, а в прошлом году – 1805 штук (по данным CarSalesBase). Тем не менее, отказываться от модели в Dongfeng не собираются: на китайский рынок выходит обновленный AX4.

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Любопытно, что на официальном сайте SUV до сих пор висят картинки дореформенной версии, ну а «живые» фото посвежевшей машины опубликовало местное издание Autohome. Итак, паркетник лишился огромных противотуманок с массивными хромированными «рамками», кроме того, убрали «пятна» поворотников на корпусах наружных зеркал. Передний бампер в принципе заменили, а на верхней решетке появилась широкая блестящая плашка. На багажной двери вместо эмблемы марки красуется надпись Aeolus (бренд, который Dongfeng использует в Китае). Длина выросла на 5 мм до 4200 мм, остальные габариты прежние (ширина – 1780 мм, высота – 1622 мм, колесная база – 2580 мм).



В салоне без перемен, да и список оборудования вроде бы тот же: для Aeolus AX4 предусмотрены мультимедийная система с «парящим» планшетом, круиз-контроль, кондиционер, люк в крыше, камера заднего вида, передние и боковые подушки безопасности, противобуксовочная система.

Обновленный Dongfeng AX4

Техническая обновка – бензиновая «турботройка» DFM C10TDS 1.0 мощностью 129 л.с. (196 Нм), она сочетается с прежними шестиступенчатой «механикой» и шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. А вот четырехцилиндровый «атмосферник» DFM A16 1.6 (124 л.с., 153 Нм) и «турбочетверка» DFM A14T 1.4 (140 л.с., 196 Нм) в Китае, судя по всему, отправлены в отставку – на локальном сайте эти двигатели не указаны. Привод же у AX4 в любом случае только передний.



Цена паркетника с литровым турбомотором лежит в диапазоне от 75 900 до 93 900 юаней, что эквивалентно примерно 786 000 – 973 000 рублей по актуальному курсу.

Дореформенный Dongfeng AX4 1 / 4 Дореформенный Dongfeng AX4 2 / 4 Дореформенный Dongfeng AX4 3 / 4 Дореформенный Dongfeng AX4 4 / 4

Между тем кроссовер Dongfeng AX4 давно обещан и России, Kolesa.ru уже испытал эту модель. В прошлом году паркетник сертифицировали для нашей страны, ожидалось, что в продажу он поступит в начале 2020-го, однако до дилеров SUV пока так и не добрался, о новых сроках в местном представительстве компании не заявляли. Впрочем, если, несмотря на кризис, планы Dongfeng все еще в силе, то к нам, вероятно, привезут дореформенный вариант.

