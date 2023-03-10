Конкурент Changan Uni-T от Dongfeng показался на официальных фото

Пока сертифицирован только чисто бензиновый паркетник, но модели также обещаны гибридные установки. На домашний рынок SUV выйдет в этом году.

Кампания по продвижению нового кросса бренда Aeolus (он же Fengshen), коим владеет концерн Dongfeng, стартовала в начале этого года с публикации фото замаскированных прототипов. А вчера, 9 марта, снимки и основные характеристики модели «слил» китайский минпром. Так вот теперь сам производитель распространил «чистые» фирменные картинки паркетника, получившего имя Haohan. Напомним, это второй SUV «новой волны», он присоединится к дебютировавшей год назад модели Haoji, при этом Aeolus Haohan адресован молодежи.

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В основе свежего кроссовера лежит доработанная платформа DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture; обновленный вариант зовется DSMA 2.0), но что именно улучшили – пока не уточняется. Исходная же «тележка» легально сделана на основе архитектуры CMP концерна Stellantis (на первоначальной версии DSMA, помимо кроссовера Haoji, также базируется седан Aeolus Yixuan Max).



По формату и позиционированию на рынке Haohan близок к паркетникам Chery Omoda 5 (в России – Omoda C5) и Changan Uni-T, однако новинка Dongfeng крупнее. Длина грядущего паркетника равна 4650 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2775 мм. Модели положены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса.

Особенности внешности Haohan – купеобразный кузов, узкая головная оптика, светящаяся полоска на передке, раздвоенный спойлер на крыше, выдвижные ручки дверей, сделанные в виде единой плашки задние фонари и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы. У радиаторной решетки два варианта дизайна – со множеством квадратов или со скошенными полосками. Интерьер ранее засветили в видеотизере, внутри – отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы, плюс крохотный селектор коробки.



В документах сертификационного органа пока только один мотор – бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 204 л.с. При этом известно, что у модели будут и гибридные версии. А вот привод, скорее всего, исключительно передний.

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На китайский рынок Aeolus Haohan выйдет до конца текущего года.



Между тем концерн Dongfeng постепенно расширяется и в России: у нас уже можно купить автомобили премиального суббренда Voyah, вдобавок «электрички» Дунфэна стали донорами для российской марки Evolute. То есть, в теории, свежие паркетник Aeolus в будущем так или иначе могут объявиться в РФ.