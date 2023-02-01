Dongfeng готовит новый кроссовер, который потягается с Changan Uni-T

Свежий паркетник адресован молодежи. Новинку предложат с полуторалитровой «турбочетверкой», будет и гибрид. На рынок кросс выйдет в этом году.

Принадлежащая китайской компании Dongfeng марка Aeolus (она же Fengshen) анонсировала компактный кросс Haohan: это второй SUV «новой волны», он присоединится к дебютировавшей год назад модели Haoji. При этом объявлено, что грядущий паркетник станет первенцем доработанной платформы DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture; обновленный вариант зовется DSMA 2.0). Исходная «тележка», напомним, легально сделана на основе архитекторы CMP концерна Stellantis (на первоначальной версии DSMA, помимо кроссовера Haoji, также базируется седан Yixuan Max).

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Новый паркетник ориентирован на молодежную аудиторию, ну а чтобы это подчеркнуть тестовые прототипы упаковали в маскировочную пленку с надписями Young по бокам. Особенности дизайна экстерьера – узкие диодные фары (или ДХО – пока не совсем понятно), светящаяся же линия на передке, раздвоенный спойлер на крыше, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Габариты еще не названы. Длина кросса Dongfeng Aeolus Haoji равна 4720 мм, колесная база – 2825 мм.



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В салоне Dongfeng Aeolus Haohan – отдельный приборный экран и крохотный селектор коробки.



Кроссовер предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, кроме того, у новинки будет гибридная версия. Также в Dongfeng обещают «спортивные» настройки подвески. Других подробностей о технике пока нет. На Aeolus Haoji полуторалитровый турбомотор выдает 204 л.с. и 305 Нм, этому кроссоверу положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Старший SUV тоже имеет гибридный вариант, в состав установки входят тот же двигатель 1.5T (но он работает по экономичному циклу Аткинсона, мощность снижена), электромотор и электромеханический вариатор, совокупная отдача – 245 л.с. и 540 Нм. Паркетник Aeolus Haoji доступен только с передним приводом, для Haohan версия 4WD тоже, скорее всего, не предусмотрена.

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В Китае новый кросс Dongfeng Aeolus стартует позже в этом году, он составит конкуренцию «молодежному» же Changan Uni-T.



Между тем в России концерн Dongfeng постепенно расширяется: у нас уже можно купить автомобили его премиального суббренда Voyah, вдобавок «электрички» Дунфэна стали донорами для российской марки Evolute. Как знать, может, и свежие кроссы Aeolus в будущем так или иначе объявятся в РФ.