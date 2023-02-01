Dongfeng готовит новый кроссовер, который потягается с Changan Uni-T

Принадлежащая китайской компании Dongfeng марка Aeolus (она же Fengshen) анонсировала компактный кросс Haohan: это второй SUV «новой волны», он присоединится к дебютировавшей год назад модели Haoji. При этом объявлено, что грядущий паркетник станет первенцем доработанной платформы DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture; обновленный вариант зовется DSMA 2.0). Исходная «тележка», напомним, легально сделана на основе архитекторы CMP концерна Stellantis (на первоначальной версии DSMA, помимо кроссовера Haoji, также базируется седан Yixuan Max).
Новый паркетник ориентирован на молодежную аудиторию, ну а чтобы это подчеркнуть тестовые прототипы упаковали в маскировочную пленку с надписями Young по бокам. Особенности дизайна экстерьера – узкие диодные фары (или ДХО – пока не совсем понятно), светящаяся же линия на передке, раздвоенный спойлер на крыше, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Габариты еще не названы. Длина кросса Dongfeng Aeolus Haoji равна 4720 мм, колесная база – 2825 мм.
В салоне Dongfeng Aeolus Haohan – отдельный приборный экран и крохотный селектор коробки.
Кроссовер предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, кроме того, у новинки будет гибридная версия. Также в Dongfeng обещают «спортивные» настройки подвески. Других подробностей о технике пока нет. На Aeolus Haoji полуторалитровый турбомотор выдает 204 л.с. и 305 Нм, этому кроссоверу положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Старший SUV тоже имеет гибридный вариант, в состав установки входят тот же двигатель 1.5T (но он работает по экономичному циклу Аткинсона, мощность снижена), электромотор и электромеханический вариатор, совокупная отдача – 245 л.с. и 540 Нм. Паркетник Aeolus Haoji доступен только с передним приводом, для Haohan версия 4WD тоже, скорее всего, не предусмотрена.
В Китае новый кросс Dongfeng Aeolus стартует позже в этом году, он составит конкуренцию «молодежному» же Changan Uni-T.
Между тем в России концерн Dongfeng постепенно расширяется: у нас уже можно купить автомобили его премиального суббренда Voyah, вдобавок «электрички» Дунфэна стали донорами для российской марки Evolute. Как знать, может, и свежие кроссы Aeolus в будущем так или иначе объявятся в РФ.
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