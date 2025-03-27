Первенец нового бренда Hedmos от СП Dongfeng Peugeot-Citroen готовится к дебюту

В Китае на этой неделе состоялась формальная презентация бренда Hedmos от совместного предприятия Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile (DPCA), его первая модель — компактный электрический кроссовер Hedmos 06 — выйдет на китайский рынок в ближайшие месяцы.

Марка Hedmos была анонсирована в начале марта, под ней DPCA будет предлагать относительно недорогие модели сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды). Hedmos — это попытка придать новый смысл существования DPCA, потому что это СП, основанное в далёком 1992 году и ещё в прошлом десятилетии продававшее в Китае более 700 000 машин в год, сегодня по уровню продаж находится даже не во втором, а в третьем эшелоне китайского рынка.

Hedmos (на китайском — 示界) можно перевести на русский как «преодолевая границы». Эмблема Hedmos слегка похожа на эмблему Tesla, но, как утверждается, она стилизована не под букву Т, а под стрелку компаса.

Китайцы давно потеряли интерес к французским маркам Peugeot, Citroen и DS. Реанимированный в 2021 году китайский бренд Fukang, использовавшийся на начальном этапе развития СП для локализованных в Китае моделей Citroen, тоже, мягко говоря, не взлетел — после возрождения под предлагаются электрические версии седанов Citroen C-Elysee (Fukang e-Elysee) и Peugeot 408 (Fukang ES600), а они откровенно уступают по своим потребительским качествам большинству китайских конкурентов.

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У Dongfeng в свою очередь пробуксовывает суббренд Aeolus, под которым продаются как «углеводородные», так и электрические модели по относительно доступным ценам, продажи всех без исключения моделей сейчас стремительно падают. Под брендом Hedmos, запущенным под крылом DPCA, судя по всему, будут продаваться бэдж-инжиниринговые модели Aeolus по более доступным ценам. Во всяком случае, первая модель, Hedmos 06 — это просто дебютировавший в 2023 году Dongfeng Aeolus Sky EV01 с другими шильдиками и эмблемами.

Hedmos 06

Исходный Dongfeng Aeolus Sky EV01 сейчас стоит в Китае от 149 900 до 189 900 юаней (от 1,73 млн до 2,19 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как стартовая цена Hedmos 06 будет в районе 120 000 юаней (1,38 млн рублей). Для Hedmos 06 на данный момент заявлена единственная силовая установка с одним электромотором мощностью 160 кВт (218 л.с.) на передней оси и батареей ёмкостью 62,36 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 530 км пробега по циклу CLTC, максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.

Hedmos 06

Габаритная длина Hedmos 06 — 4670 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1617 мм, колёсная база — 2775 мм, штатная размерность шин — 235/55 R 19. Кроссовер построен на разработанной Dongfeng платформа DSMA, к которой французы не имеют никакого отношения, при этом в пресс-релизе Dongfeng сказано, что «в основе Hedmos 06 лежит французская эстетика». Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, многорычажная.

Салон Hedmos 06 в целом выглядит так же, как у Dongfeng Aeolus Sky EV01, но 10,4-дюймовый вертикально ориентированный мультимедийный планшет заменён на более модный 14,6-дюймовый с альбомной ориентацией. Приборный экран — 10,25-дюймовый.

Hedmos 06

Впереди у Hedmos 06 полноценная премьера и старт продаж. Официальной информации о других моделях Hedmos пока нет.