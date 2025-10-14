Jeep хочет снова выпускать машины в Китае, ведутся переговоры с Dongfeng

Ни один из принадлежащих Stellantis брендов сегодня не играет сколь-нибудь заметную роль на китайском рынке. В опубликованном 10 октября кратком отчёте корпорации о продажах в третьем квартале 2025 года сказано, что во всём азиатском регионе, куда она включает Китай, Индию и ряд других стран, бренды Stellantis реализовали только 15 тысяч автомобилей, что, однако, на 1% больше, чем в третьем квартале 2024 года. Сколько именно машин пришлось на Китай, не указано, в открытых независимых источниках этих цифр в полном объёме тоже нет — ясно только, что это очень скромные цифры.
В Китае по-прежнему производятся автомобили марок Peugeot, Citroen и DS, в том числе для экспортных рынков, а вот производство Джипов завершилось здесь в 2022 году, после того как корпорация Stellantis разругалась с компанией GAC и ликвидировала созданное с ней в 2010 году совместное предприятие. С тех пор марка Jeep предлагает в Китае только импортные модели, а именно Wrangler, Gladiator и гибридный Grand Cherokee.
По данным делового издания eeo.com.cn, Stellantis сейчас ведёт переговоры с китайской госкорпорацией Dongfeng на предмет перезапуска с её помощью локального производства автомобилей Jeep. Инсайдеры сообщают, что предварительные договорённости по поводу новых Джипов уже достигнуты, но Stellantis и Dongfeng пока их официально не комментируют. Минувшим летом новый гендиректор Stellantis Антонио Филоса лично приезжал в Китай, чтобы познакомиться с продукцией Dongfeng. Если всё пойдёт по плану, то первый после паузы китайский Jeep выйдет на рынок в 2027 году.
Новые Джипы для Китая не будут самостоятельной разработкой Stellantis: предыдущая попытка сделать своими силами специальную модель для китайский потребителей, а именно среднеразмерный кроссовер Jeep Commander, признана неудачной, поэтому новые Джипы позаимствуют техническую начинку у Dongfeng, точнее у хорошо известных в России брендов Voyah и M-Hero, Stellantis будет отвечать лишь за дизайн и доводку ездовых качеств до своих стандартов.
Перезапуск Jeep в Китае должен вдохнуть новую жизнь в буксующее совместное предприятие DPCA (Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile), ведущее свою летопись аж с 1992 года. Пежо и Ситроены это предприятие уже не вытягивают из-за ничтожных объёмов продаж. Недавняя попытка запуска нового совместного бренда Hedmos тоже пока не выглядит удачной: с весны и до настоящего момента Hedmos продал в Китае всего порядка 500 автомобилей.
Пик продаж Jeep в Китае пришёлся на 2017 год: тогда американская марка сумела реализовать здесь более 220 тысяч автомобилей. Для повторения этого успеха нужны большие усилия в области рекламы и маркетинга, а также конкурентоспособные цены. Новым китайским Джипам придётся бороться не только с аналогами от других китайских производителей, но и с брендом Freelander, который Jaguar Land Rover и Chery выведут на китайский рынок в следующем году.
