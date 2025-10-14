Бизнес ×
  • Jeep хочет снова выпускать машины в Китае, ведутся переговоры с Dongfeng

Jeep хочет снова выпускать машины в Китае, ведутся переговоры с Dongfeng

14.10.2025 173 0 0

Корпорация Stellantis сейчас проводит ревизию своих прошлых неудач и готовит новую стратегию развития. Одной из таких неудач стала практически полная утрата позиций на китайском рынке, его корпорации придётся, по сути, открывать заново. Судя по всему, ставка сделана на возвращение марки Jeep к активной конкуренции с местными, китайскими брендами, при этом сами новые Джипы тоже будут китайскими.

Ни один из принадлежащих Stellantis брендов сегодня не играет сколь-нибудь заметную роль на китайском рынке. В опубликованном 10 октября кратком отчёте корпорации о продажах в третьем квартале 2025 года сказано, что во всём азиатском регионе, куда она включает Китай, Индию и ряд других стран, бренды Stellantis реализовали только 15 тысяч автомобилей, что, однако, на 1% больше, чем в третьем квартале 2024 года. Сколько именно машин пришлось на Китай, не указано, в открытых независимых источниках этих цифр в полном объёме тоже нет — ясно только, что это очень скромные цифры.

В Китае по-прежнему производятся автомобили марок Peugeot, Citroen и DS, в том числе для экспортных рынков, а вот производство Джипов завершилось здесь в 2022 году, после того как корпорация Stellantis разругалась с компанией GAC и ликвидировала созданное с ней в 2010 году совместное предприятие. С тех пор марка Jeep предлагает в Китае только импортные модели, а именно Wrangler, Gladiator и гибридный Grand Cherokee.

По данным делового издания eeo.com.cn, Stellantis сейчас ведёт переговоры с китайской госкорпорацией Dongfeng на предмет перезапуска с её помощью локального производства автомобилей Jeep. Инсайдеры сообщают, что предварительные договорённости по поводу новых Джипов уже достигнуты, но Stellantis и Dongfeng пока их официально не комментируют. Минувшим летом новый гендиректор Stellantis Антонио Филоса лично приезжал в Китай, чтобы познакомиться с продукцией Dongfeng. Если всё пойдёт по плану, то первый после паузы китайский Jeep выйдет на рынок в 2027 году.

Новые Джипы для Китая не будут самостоятельной разработкой Stellantis: предыдущая попытка сделать своими силами специальную модель для китайский потребителей, а именно среднеразмерный кроссовер Jeep Commander, признана неудачной, поэтому новые Джипы позаимствуют техническую начинку у Dongfeng, точнее у хорошо известных в России брендов Voyah и M-Hero, Stellantis будет отвечать лишь за дизайн и доводку ездовых качеств до своих стандартов.

Перезапуск Jeep в Китае должен вдохнуть новую жизнь в буксующее совместное предприятие DPCA (Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile), ведущее свою летопись аж с 1992 года. Пежо и Ситроены это предприятие уже не вытягивают из-за ничтожных объёмов продаж. Недавняя попытка запуска нового совместного бренда Hedmos тоже пока не выглядит удачной: с весны и до настоящего момента Hedmos продал в Китае всего порядка 500 автомобилей.

Пик продаж Jeep в Китае пришёлся на 2017 год: тогда американская марка сумела реализовать здесь более 220 тысяч автомобилей. Для повторения этого успеха нужны большие усилия в области рекламы и маркетинга, а также конкурентоспособные цены. Новым китайским Джипам придётся бороться не только с аналогами от других китайских производителей, но и с брендом Freelander, который Jaguar Land Rover и Chery выведут на китайский рынок в следующем году.

Китай авторынок слухи новинки бизнес Jeep Dongfeng
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины Споры о том, что лучше, шипованные шины или фрикционные, можно считать вечными. В этом нет ничего удивительного: у каждого типа есть свои поклонники. Но остаются и те, кто до сих пор не може... 482 0 0 14.10.2025
Статьи / Авто и технологии «Слишком жидко»: почему производители рекомендуют маловязкие масла и стоит ли этому следовать Даже несмотря на почтенный средний возраст автопарка в РФ, превысивший 15 лет, на российском рынке неуклонно растет доля так называемых энергосберегающих моторных масел. Впервые за всю истор... 2160 2 2 13.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров Да здравствует бензин: моторы, прощайте? Читаю новости и радуюсь, насколько разносторонне развит наш народ. Раньше куда ни плюнь – попадёшь в эпидемиолога. Потом – в политолога или, не дай бог, эксперта в области экономики, цифрови... 3681 5 1 13.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13689 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12636 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10420 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
31 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: ад для электрика и коррозия п...
11 Результаты продаж бренда Exeed в сентябре
5 Да здравствует бензин: моторы, прощайте?
Новые комментарии
Change privacy settings