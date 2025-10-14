Jeep хочет снова выпускать машины в Китае, ведутся переговоры с Dongfeng

Корпорация Stellantis сейчас проводит ревизию своих прошлых неудач и готовит новую стратегию развития. Одной из таких неудач стала практически полная утрата позиций на китайском рынке, его корпорации придётся, по сути, открывать заново. Судя по всему, ставка сделана на возвращение марки Jeep к активной конкуренции с местными, китайскими брендами, при этом сами новые Джипы тоже будут китайскими.

Ни один из принадлежащих Stellantis брендов сегодня не играет сколь-нибудь заметную роль на китайском рынке. В опубликованном 10 октября кратком отчёте корпорации о продажах в третьем квартале 2025 года сказано, что во всём азиатском регионе, куда она включает Китай, Индию и ряд других стран, бренды Stellantis реализовали только 15 тысяч автомобилей, что, однако, на 1% больше, чем в третьем квартале 2024 года. Сколько именно машин пришлось на Китай, не указано, в открытых независимых источниках этих цифр в полном объёме тоже нет — ясно только, что это очень скромные цифры.

В Китае по-прежнему производятся автомобили марок Peugeot, Citroen и DS, в том числе для экспортных рынков, а вот производство Джипов завершилось здесь в 2022 году, после того как корпорация Stellantis разругалась с компанией GAC и ликвидировала созданное с ней в 2010 году совместное предприятие. С тех пор марка Jeep предлагает в Китае только импортные модели, а именно Wrangler, Gladiator и гибридный Grand Cherokee.

По данным делового издания eeo.com.cn, Stellantis сейчас ведёт переговоры с китайской госкорпорацией Dongfeng на предмет перезапуска с её помощью локального производства автомобилей Jeep. Инсайдеры сообщают, что предварительные договорённости по поводу новых Джипов уже достигнуты, но Stellantis и Dongfeng пока их официально не комментируют. Минувшим летом новый гендиректор Stellantis Антонио Филоса лично приезжал в Китай, чтобы познакомиться с продукцией Dongfeng. Если всё пойдёт по плану, то первый после паузы китайский Jeep выйдет на рынок в 2027 году.

Новые Джипы для Китая не будут самостоятельной разработкой Stellantis: предыдущая попытка сделать своими силами специальную модель для китайский потребителей, а именно среднеразмерный кроссовер Jeep Commander, признана неудачной, поэтому новые Джипы позаимствуют техническую начинку у Dongfeng, точнее у хорошо известных в России брендов Voyah и M-Hero, Stellantis будет отвечать лишь за дизайн и доводку ездовых качеств до своих стандартов.

Перезапуск Jeep в Китае должен вдохнуть новую жизнь в буксующее совместное предприятие DPCA (Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile), ведущее свою летопись аж с 1992 года. Пежо и Ситроены это предприятие уже не вытягивают из-за ничтожных объёмов продаж. Недавняя попытка запуска нового совместного бренда Hedmos тоже пока не выглядит удачной: с весны и до настоящего момента Hedmos продал в Китае всего порядка 500 автомобилей.

Пик продаж Jeep в Китае пришёлся на 2017 год: тогда американская марка сумела реализовать здесь более 220 тысяч автомобилей. Для повторения этого успеха нужны большие усилия в области рекламы и маркетинга, а также конкурентоспособные цены. Новым китайским Джипам придётся бороться не только с аналогами от других китайских производителей, но и с брендом Freelander, который Jaguar Land Rover и Chery выведут на китайский рынок в следующем году.

