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  • Обновлённое семейство Peugeot 508: модели освежили экстерьер, но почти не тронули технику

Обновлённое семейство Peugeot 508: модели освежили экстерьер, но почти не тронули технику

24.02.2023 316 0 0

Выпускать автомобили по-прежнему будут на французском заводе Stellantis (расположен в Мюлузе). Они появятся в продаже позже в текущем году, цены пока не объявлены.

Французская марка, входящая в состав автогиганта Stellantis, представила «четырёхдверку» Peugeot 508 в 2010 году, а годом позже семейство пополнил универсал с прибавкой SW. Модель сменила генерацию в 2018-м, причём место седана занял лифтбек. В 2020 году обе «пятидверки» были представлены в «подогретых» модификациях PSE (Peugeot Sport Engineered). Теперь пришло время для планового рестайлинга флагманского «508-го» семейства.

На фото: обновлённый Peugeot 508 PSE

В ходе обновления лифтбеку и универсалу изменили переднюю часть: теперь экстерьер оформлен в соответствии с актуальным фирменным стилем французского бренда. Автомобили получили иную светодиодную матричную головную оптику (входит в стандартное оборудование). Место двух ярких «клыков» заняли идущие вниз тонкие полоски дневных ходовых огней (по три от каждой фары). Изменились рисунок и форма радиаторной решётки, в центре которой находится новый «львиный» логотип марки. Воздухозаборник, интегрированный в передний бампер, теперь тоже имеет иную форму: его уголки опущены вниз и теперь он меньше напоминает улыбку.

Корма лифтбека и универсала Peugeot 508 в ходе рестайлинга получила меньше изменений. Фонарям, соединённым между собой широкой полосой, оставили прежнюю форму, но изменили рисунок и наклон светящихся штрихов. между ними теперь располагается не логотип бренда, а его буквенное название. Оформление нижней части заднего бампера разработчики обновлённых версий менять не стали.

На фото: салон обновлённого Peugeot 508

В салоне «пятидверок» тоже имеется несколько обновок. Так, вместо рычага коробки передач на центральном тоннеле появился селектор, а рулевое колесо украсили новым фирменным знаком Peugeot. Информационно-развлекательная система теперь умеет обновляться по воздуху, а цифровая «приборка» получила иные варианты отображения навигационных данных и подсказок от водительских помощников.

На фото: обновлённый лифтбек Peugeot 508 Hybrid
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На фото: обновлённый лифтбек Peugeot 508 Hybrid
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В ходе обновления Peugeot 508 не стали менять моторную гамму, так что полученная 3008 и 5008 ранее мягкогибридная система на основе 136-сильного двигателя объёмом 1,2 литра им не достанется. Базовые версии посвежевшего «508-го» по-прежнему предлагаются либо со 130-сильным трёхцилиндровым бензиновым мотором объёмом 1,2 литра, либо с 1,5-литровым дизелем такой же мощности. Таким вариантам в пару предлагается восьмиступенчатый «автомат», привод только передний.

На фото: обновлённый Peugeot 508 SW PSE

Также для переднеприводных вариантов предлагается пара подключаемых гибридных установок, в основе которых лежит ДВС объёмом 1,2 литра, их отдача составляет либо 180 (на базе нового 150-сильного ДВС), либо 225 л.с. (на базе 180-сильного мотора). Единственная модификация с полным приводом – подзаряжаемый гибрид PSE (Peugeot Sport Engineered), она доступна как для лифтбека, так и для универсала. В состав такой установки входят бензиновая 200-сильная «турбочетвёрка» PureTech объёмом 1,6 литра, работающая в тандеме с парой электромоторов: 110-сильным на передней оси и 113-сильным на задней. В комплекте идёт восьмиступенчатый «автомат» e-EAT8, совокупная отдача этой системы равна 360 л.с. Гибриды получили батарею большей ёмкости: вместо 11,5 кВт*ч теперь 12,4 кВт*ч.

Выпускать обновлённые версии «пятидверок» по-прежнему будут на французском заводе Stellantis (расположен в Мюлузе), они появятся в продаже позже в текущем году. Цены на посвежевшие Peugeot 508 пока не объявлены, ожидается, что они будут дороже по сравнению с нынешними. Отметим, дореформенный лифтбек на домашнем рынке во Франции сейчас можно купить за 40 820 евро, а универсал обойдётся не менее чем в 42 040 евро.

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