Почему 80% новых машин покупают в кредит и что это значит для рынка

Покупка нового автомобиля за собственные деньги сегодня становится почти такой же экзотикой, как машина без дополнительного оборудования за прайс из рекламы автосалона. Главная причина проста – новый автомобиль стал слишком дорогим для покупки за наличные.

По оценке президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, до 80% покупок легковых машин частными клиентами происходит с привлечением заёмных средств. Правда, есть важный нюанс. По данным «Автостата», доля кредитных продаж новых автомобилей по итогам I квартала 2026 года составила 53,7%. В январе показатель падал до 43,1%, в феврале вырос до 52,9%, а в марте достиг уже 62,5%. Для сравнения: рекорд прошлого года пришёлся на сентябрь – 66,7%.

Разница между 80% и 53,7% объясняется разными методиками подсчёта. Поэтому корректнее говорить не о том, что четыре машины из пяти обязательно продаются в кредит, а о другом: российский авторынок всё сильнее зависит от кредитных денег.

Почему при покупке автомобиля нужен кредит

Средняя цена машины уже превышает 3,5 млн рублей, тогда как у значительной части покупателей просто нет такой суммы свободных денег. По данным исследований рынка, 38% клиентов называют нехватку собственных средств до полной стоимости машины главной причиной оформления кредита.

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В итоге автомобиль превращается в финансовый конструктор: первоначальный взнос, трейд-ин, кредит, страховка, скидка по программе автосалона. Покупатель смотрит уже не столько на стоимость машины, сколько на ежемесячный платёж. Это позволяет купить автомобиль, который целиком за наличные оказался бы недоступен.

При этом автокредит постепенно становится более привычным инструментом. Средняя ставка за год снизилась с уровней выше 25%, а в отдельные периоды предложения опускались примерно до 14,5%. Но назвать кредит дешёвым всё равно трудно: даже ставка около 20% означает, что за несколько лет банк может получить весьма внушительную прибавку к первоначальной цене автомобиля.

Как менялась доля кредитных покупок

Динамика последних месяцев хорошо показывает, насколько сильно рынок зависит от условий кредитования. В сентябре 2025 года доля кредитных продаж новых автомобилей достигла 66,7%. Затем началось резкое снижение: в январе 2026 года показатель упал до 43,1%. Уже в марте он восстановился до 62,5%.

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То есть, спрос способен буквально переключаться вслед за изменением условий. Когда банк готов выдавать кредит, а дилер предлагает выгодную программу, покупатель возвращается в автосалон. Когда требования ужесточаются или ставка становится слишком высокой, потенциальный клиент откладывает покупку.

Показательно, что в I квартале 2026 года банки выдали автокредитов на 306,9 млрд рублей. Это на 21,3% больше, чем годом ранее, но на 45,3% меньше, чем в I квартале 2024 года, когда объём выдачи составлял 560,7 млрд рублей. НБКИ связывает столь сильную разницу в том числе с высокими ставками, ростом цен и ужесточением денежно-кредитной политики.

Получается, что кредитование восстанавливается относительно 2025 года, но до прежних масштабов ему ещё далеко.

Кредит становится длиннее и дороже

Ещё один важный тренд – увеличение срока займа. Сейчас автокредит нередко оформляют на шесть-семь лет. Это почти ипотека, только вместо квартиры через семь лет останется автомобиль, который к тому моменту успеет пережить несколько комплектов шин, пару владельцев и весьма заметную потерю стоимости.

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Средний размер кредита тоже растёт. В мае 2026 года он достиг 1,54 млн рублей – на 20,5% больше, чем годом ранее. Для покупателя это означает двойную нагрузку: дорожает сама машина, и увеличивается сумма, которую приходится занимать. Поэтому первоначальный взнос становится особенно важным. Чем меньше собственных денег внесено при покупке, тем выше переплата и тем дольше автомобиль может оставаться финансово «привязанным» к банку.

Здесь и появляется главный подводный камень автокредита. Машина дешевеет сразу после покупки, а долг перед банком уменьшается значительно медленнее. Если автомобиль пришлось срочно продать через два-три года, его рыночная цена может оказаться ниже остатка по кредиту.

Что кредитная зависимость означает для рынка

Для автомобильного рынка кредит сегодня стал не просто способом оплаты, а одним из главных механизмов поддержания продаж.

Если банки резко сократят выдачу кредитов, рынок новых машин получит удар почти автоматически. Часть покупателей просто не сможет оформить покупку, другие перейдут в более дешёвые сегменты или отправятся на вторичный рынок.

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Особенно уязвимы автомобили стоимостью около 1-1,5 млн рублей: именно здесь сосредоточена значительная часть кредитных сделок. Покупатель ищет не идеальную машину, а приемлемый платёж. Поэтому любое изменение ставки или требований банка способно довольно быстро поменять структуру спроса.

Для производителей и дилеров это тоже означает зависимость. Скидка на автомобиль сегодня всё чаще работает не сама по себе, а в связке с финансовой программой. Дилеру выгоднее продать машину с кредитом, страховкой и трейд-ином, чем просто получить от клиента всю сумму наличными.

Что будет, если ставки останутся высокими

Если ключевая ставка будет снижаться медленно, а банки продолжат осторожно относиться к заёмщикам, бурного роста рынка ждать сложно. Продажи могут сохраняться за счёт субсидированных программ, скидок и более длинных сроков кредитования, но потенциал такого роста ограничен.

Главный подвох заключается в том, что увеличение срока кредита не делает автомобиль дешевле. Оно лишь уменьшает ежемесячный платёж. В результате покупатель психологически легче соглашается на крупную сумму покупки, хотя общая переплата становится выше.

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Поэтому прогноз выглядит достаточно очевидно: пока новые автомобили стоят дорого, кредит останется одним из главных двигателей рынка. Но чем выше доля заёмных денег, тем сильнее рынок зависит от решений банков и регулятора.

Иными словами, современный российский авторынок всё меньше живёт по принципу «есть деньги – покупаю машину» и всё больше по схеме «банк одобрил – машина куплена». А значит, главным индикатором будущих продаж становится уже не только желание россиян купить автомобиль, но и готовность финансовой системы давать им на это деньги.