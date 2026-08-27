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  • Обновлённый Nissan Z наконец-то представлен в Японии: МКП доступна на всех версиях

Обновлённый Nissan Z наконец-то представлен в Японии: МКП доступна на всех версиях

27.08.2026 899 0 0
Обновлённый Nissan Z наконец-то представлен в Японии: МКП доступна на всех версиях

После снятия в прошлом году с производства Nissan GT-R заднеприводное купе Nissan Z (в Японии — Nissan Fairlady Z) выполняет роль старшего спорткара в модельном ряду Nissan. Актуальный Nissan Z поколения RZ34 дебютировал в 2021 году, а 2026-й стал для него годом обновления. В США рестайлинговый Nissan Z был представлен ещё в марте, теперь же встречаем обновлённую праворульную «зетку» для Японии.

Nissan RZ34 производится в Японии, но главным рынком для него являются США, в Европе Nissan Z сейчас официально не представлен. Японский Nissan Fairlady Z ничем по сути не отличается от Nissan Z для Америки, объём обновок у версий для разных рынков идентичный, но в Японии у спорткара свои наименования комплектаций. Всего их четыре: Fairlady Z, Fairlady Z Version S, Fairlady Z Version ST и Fairlady Z Nismo.

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Все версии, кроме Nismo, получили новый дизайн передка в ретро-стиле с эмблемой Z вместо эмблемы Nissan (на корме эмблема Nissan осталась), новые варианты окраски и новый дизайн колёсных дисков. В подвеске появились новые однотрубные амортизаторы увеличенного диаметра, которые позволили одновременно улучшить плавность хода и управляемость. Изменена конструкция бензобака: в нём появилась дополнительная камера, обеспечивающая стабильную подачу топлива при сильных боковых перегрузках. Система автоматического аварийного торможения научилась распознавать велосипедистов.

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Двигатель прежний — оснащённый двумя турбокомпрессорами 3,0-литровый V6 с заводским индексом VR30DDTT, на версиях Fairlady Z, Fairlady Z Version S и Fairlady Z Version ST он выдаёт 405 л.с. и 475 Нм. На версии Nismo отдача увеличена до 420 л.с. и 520 Нм.

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Для салона стала доступна бежевая кожаная обивка (кроме версии Nismo). Обновлена стартовая анимация 12,3-дюймового мультимедийного экрана: она теперь показывает короткий ретроспективный ролик со всеми прошлыми поколениями Nissan Z. Для смартфонов появился новый лоток с беспроводной зарядкой, магнитным креплением и активным охлаждением.

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Любая из версий Nissan Fairlady Z теперь доступна как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», причём выбор коробки не влияет на цену. Прежде версия Nismo оснащалась только «автоматом». «Механика» у версии Nismo своя, с короткоходным рычагом переключения и улучшенной избирательностью. Двигатель V6 в связке с МКП на версии Nismo имеет особые настройки, обеспечивающие более быструю реакцию на нажатие педали газа и более сочный звук выхлопа.

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Подвеска на Fairlady Z Nismo с МКП перенастроена с учётом более лёгкого передка, а новая рулевая рейка обеспечивает более точную управляемость и лучшую обратную связь. Кроме того, независимо от выбора коробки передач на версию Nismo теперь устанавливаются более мощные и при этом более лёгкие передние тормоза от почившего Nissan GT-R с составными дисками (алюминиевая сердцевина и чугунная рабочая часть).

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Базовый обновлённый Nissan Fairlady Z стоит в Японии от 5 737 600 иен (3,04 млн рублей в переводе по текущему курсу), за версию Nismo нужно отдать 9 752 600 иен (5,17 млн рублей).

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