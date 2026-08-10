Ford показал четырёхдверный Mustang дилерам: он будет стоить менее 40 000 долларов

Компания Ford не отказалась от идеи выпустить на рынок четырёхдверную версию спорткара Mustang и на прошлой неделе показала прототип дилерам. По их словам, четырёхдверный Mustang во многом похож на Porsche Panamera, но в базовой комплектации он будет стоить примерно в три раза дешевле, чем Panamera.

В начале прошлого года компания Ford подала в США заявку на регистрацию имени Mach 4 для одной из новых моделей — вероятно, именно так будет называться грядущий четырёхдверный Mustang. С тех пор о четырёхдверке ничего не было слышно — мы уж было подумали, что проект заморозили, но нет: свежие инсайдерские данные, полученные от дилеров изданием Automotive News, говорят о том, что разработка долгожданного четырёхдверного Мустанга продолжается.

Напомним, что ещё до дебюта Мустанга первого поколения в 1964 году, который выпускался в двухдверных кузовах купе, кабриолет и фастбек, компания Ford сделала в 1963 году прототип четырёхдверной версии, то есть седана, но не стала запускать её в производство.

Прототип седана Ford Mustang 1963 года

В прошлом десятилетии ходили слухи о том, что Ford готовит четырёхдверку на базе Мустанга шестого поколения, но и ей по ряду причин не дали зелёный свет, в том числе потому, что компания тогда разрабатывала пятидверный электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E и не хотела дополнительно размывать имидж легендарного пони-кара.

Сейчас созрел идеальный момент для того, чтобы четырёхдверный бензиновый Mustang появился у дилеров. Компания показала дилерам прототип, он им понравился, в нём есть сходство с Porsche Panamera — это даёт нам основание предполагать, что дверей будет всё-таки пять, а не четыре, то есть будет кузов типа лифтбек, но этот нюанс большого значения не имеет. Главное, чтобы машина была успешной, а к этому есть предпосылки: компания сообщила дилерам, что в «базе» четырёхдверный Mustang будет стоить менее 40 000 долларов, при этом сможет разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 4 с, а кузов будет более просторным, чем у Porsche Panamera. Базовый Porsche Panamera с двигателем V6 мощностью 353 л.с. стоит в США от 113 000 долларов без учёта доставки и опций, до 60 миль/ч он разгоняется за 5 с.

Какими двигателями Ford будет оснащать четырёхдверный Mustang, пока неизвестно, но версии с V8 наверняка будут — благо об экономии топлива и углеродном следе можно больше не думать, так как Дональд Трамп в феврале этого года отменил в США большинство экологических ограничений для новых автомобилей.

Актуальный Dodge Charger предлагается одновременно в трёх- и пятидверных версиях, однако у него пока нет двигателя V8.

Новый Chevrolet Camaro, по свежим данным издания GM Authority, полученным от инсайдеров, появится не раньше 2029 модельного года, он будет предлагаться только в четырёхдверном кузове, зато будут несколько бензиновых версий, в том числе с V8, в том числе на «механике».

Актуальные кроссовер Ford Mustang Mach-E и купе Ford Mustang Dark Horse

Добавим, что после вышеупомянутых февральских экологических поправок Дональда Трампа продажи Ford Mustang в США пошли вверх: с января по июль реализовано 32 131 шт. (+15,7% по сравнению с АППГ). Продажи электрического Ford Mustang Mach-E, наоборот, пошли вниз, причём резко: реализовано 13 495 шт. (-50,2%).

Короче говоря, конкуренты и рынок всячески подталкивают Ford к выпуску четырёхдверного бензинового Мустанга — надеемся, что премьера не за горами.