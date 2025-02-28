Бизнес ×
  • Компания Ford зарегистрировала имя Mach 4, подогрев слухи о четырёхдверном Мустанге

Компания Ford зарегистрировала имя Mach 4, подогрев слухи о четырёхдверном Мустанге

28.02.2025 128 0 0

Идея сделать четырёхдверную версию спорткара Ford Mustang стара, как сам Mustang, но пока так и не была реализована. Однако теперь на рынке сложились все предпосылки для появления такой машины — ждём Ford Mustang Mach 4.

Ещё до дебюта Мустанга первого поколения в 1964 году, который выпускался в двухдверных кузовах купе, кабриолет и фастбек, компания Ford сделала в 1963 году прототип четырёхдверной версии, то есть седана, но не стала запускать её в производство, тем более что двухдверки и так разлетались среди покупателей, как горячие пирожки.

Прототип седана Ford Mustang 1963 года

В прошлом десятилетии ходили слухи о том, что Ford готовит четырёхдверку на базе Мустанга шестого поколения, но и ей по ряду причин не дали зелёный свет, в том числе потому, что компания тогда разрабатывала пятидверный электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E и не хотела дополнительно размывать имидж легендарного пони-кара. Рынок встретил Ford Mustang Mach-E прохладно, но в итоге кроссовер прижился и стал хорошо продаваться: в прошлом году в США реализовано 51 745 шт., что на 26,9% больше продаж в 2023 году.

Актуальные Ford Mustang Mach-E и Ford Mustang Dark Horse

Между тем обычный бензиновый двухдверный Ford Mustang, ныне пребывающий в седьмом поколении, сдаёт позиции: в 2024 году в США продано 44 003 шт., что на 9,5% меньше продаж в 2023 году. Снижение популярности Мустанга особенно удивительно на фоне завершившегося в 2023 году производства Chevrolet Camaro и затянувшейся смены поколений у Dodge Charger. General Motors, как недавно выяснилось, пока не знает, как и когда будет возрождать Camaro, а у нового Dodge Charger только в этом году появятся бензиновые версии, причём без канонического V8, а с рядной «битурбошестёркой» Hurricane.

Ford Mustang с кузовом седан, рендер kolesa.ru

Гендиректор Ford Джим Фарли ещё весной прошлого года намекнул на появление Мустанга с кузовом седан, после чего наш художник Никита Чуйко сделал соответствующие рендеры на базе купе седьмого поколения. На этой неделе, как узнал ресурс Ford Authority, компания Ford подала в USPTO (патентное ведомство США) заявку на регистрацию имени Mach 4 для одной из новых моделей — так, скорее всего, и будет называться грядущий четырёхдверный Mustang.

Ford Mustang с кузовом седан, рендер kolesa.ru

Напомним, что новый Dodge Charger дебютировал в прошлом году сразу в двух кузовах — трёх- и пятидверный лифтбек, пятидверка выйдет на рынок в этом году, а грядущий Ford Mustang Mach 4 сможет составить ей конкуренцию и предъявить в свою пользу такой убийственный аргумент, как мотор V8, о которого компания Ford, к счастью, отказываться не собирается.

Новый Dodge Charger с пятидверным кузовом лифтбек
1 / 3
Новый Dodge Charger с пятидверным кузовом лифтбек
2 / 3
Новый Dodge Charger с пятидверным кузовом лифтбек
3 / 3

Четырёхдверный Ford Mustang Mach 4 сможет поддержать продажи двухдверных Мустангов (купе и кабриолет), а в перспективе в семействе пони-кара могут появиться и другие экзотические версии — например, кросс-купе или даже кросс-кабриолет, тем более что идея, что называется, витает в воздухе.

седан спортивные авто слухи новинки бизнес Ford Ford Mustang

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Гудение, стук, свист, хруст: какие звуки неисправности автомобиля можно услышать самому Машина редко ломается сразу – обычно она заранее предупреждает владельца, что у неё где-то что-то болит. Но делает она это не на человеческом языке, а на своём автомобильном, отчего некоторы... 207 1 1 28.02.2025
Статьи / Авто и технологии На шаг впереди: что особенного в современном моторном масле Современный двигатель и двигатель, выпущенный лет 30 назад, отличаются приблизительно так же, как современный смартфон и Nokia 3310: функция «позвонить поговорить» осталась прежней, а технол... 1949 0 0 27.02.2025
Статьи / Классика Убийственный: почему Porsche Carrera GT запрещали к эксплуатации и как его вернули на дороги В апреле 2023 года 489 экземпляров Porsche Carrera GT были отозваны производителем для устранения потенциальных неисправностей подвески. В сентябре 2024-го стало известно, что бонусом к этом... 869 4 1 27.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68425 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 24257 4 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15508 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
14 Выбираем премиальное купе с пробегом за миллион рублей: машина Тимати...
8 Потенциальный бестселлер старой новой марки: обзор KGM Torres
4 Полноразмерник в компактном корпусе: обзор комбо-устройства Playme Hyp...
Новые комментарии
Change privacy settings