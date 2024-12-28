Новый Dodge Charger будет по-настоящему глобальным, но, к сожалению, без V8

Корпорация Stellantis подтвердила, что будет продавать новый Dodge Charger за пределами Америки, во второй половине 2025 года он появится в Европе и на Ближнем Востоке.

Завод Stellantis в канадском Виндзоре (провинция Онтарио) уже производит новый Dodge Charger — правда пока только электрические версии, которые имеют приставку Daytona к основному названию, бензиновые Чарджеры встану на конвейер в ближайшие месяцы. Между тем из-за глобального замедления спроса на электромобили некоторые американские дилеры уже предлагают Dodge Charger Daytona со скидками.

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Выход новинки за пределы североамериканского рынка — это в известной степени вынужденная мера, находящая в кризисе корпорация Stellantis хочет таким образом заработать с помощью нового Чарджера побольше денег. На экспорт пойдут как электрические, так бензиновые версии — об этом представитель Stellantis сообщил в ответ на запрос журнала Carscoops. Электрические версии, понятно дело, больше ориентированы на Европу, бензиновые — на нефтеносные страны Ближнего Востока. В будущем возможно появление нового Dodge Charger и на других рынках.

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Напомним, что премьера нового Dodge Charger, построенного на платформе STLA Large, состоялась в марте этого года, он пришёл на смену одновременно двум старым бензиновым моделям — Charger и Challenger. Новый Charger будет предлагаться с кузовами трёхдверный и пятидверный лифтбек (трёхдверку в силу спортивного имиджа позиционируют как купе).

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На данный момент для заказа доступны только электрические трёхдверки Dodge Charger Daytona R/T и Dodge Charger Daytona Scat Pack, обе имеют 400-вольтовую электрическую архитектуру, батарею ёмкостью 100,5 кВт·ч, двухмоторную силовую установку и полный привод, а в стандартную комплектацию включён базовый пакет повышения производительности Direct Connection Stage 1. Версия Daytona Scat Pack вдобавок оснащена пакетом производительности Direct Connection Stage 2 и трековым пакетом Track Package. Габаритная длина трёхдверки — 5248 мм, ширина — 2027 мм, высота — 1499 мм, колёсная база — 3073 мм.

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Максимальная совокупная отдача силовой установки на Dodge Charger Daytona R/T составляет 503 л.с. и 548 Нм, на Dodge Charger Daytona Scat Pack — 679 л.с. и 850 Нм, при этом максимальная отдача доступна только в течение 15 секунд при нажатии кнопки PowerShot на рулевом колесе. Dodge Charger Daytona Scat Pack разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,3 с и проходит четверть мили (402 м) за 11,5 с. Запас хода на одной зарядке пока не раскрыт. Цены и комплектации были объявлены в августе.

Бензиновые версии нового Dodge Charger будут оснащаться рядной 3,0-литровой «битурбошестёркой» Hurricane и обозначены приставкой Sixpack. На купе Dodge Charger Sixpack HO этот двигатель выдаёт 558 л.с. и 746 Нм, на пятидверном лифтбеке Charger Sixpack SO — 426 л.с. и 637 Нм, обе версии имеют стандартный полный привод, коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».

После недавней отставки гендиректора Stellantis Карлоса Тавареса стало известно, что лично он настаивал на сворачивании производства легендарных бензиновых двигателей V8 HEMI, другие директора были против такого решения. Жизнь V8 HEMI на кроссовере Dodge Durango уже продлена, однако, как сообщает журнал Jalopnik со ссылкой на представителя Dodge, платформа STLA Large не приспособлена под установку V8, так что под капотом нового Dodge Charger мы его не увидим. Мы бы добавили «не увидим в ближайшее время», потому что нет ничего невозможного: переформатировать платформу STLA Large под V8, разумеется, можно, просто для этого нужны деньги, время и волевое решение нового руководства Stellantis.