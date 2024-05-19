На этой неделе представители американской компании подтвердили вероятность появления в гамме Mustang четырёхдверной версии, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть такой автомобиль.

Иcтория культовой модели Mustang началась в 1964 году, когда с конвейера сошёл двухдверный автомобиль первого поколения, созданный на базе семейного седана Ford Falcon. С тех пор Мустанг выпускался исключительно с двумя дверьми, не считая четырёхдверных прототипов, созданных на базе той же первой генерации. При этом слухи о расширении гаммы спортивной модели в последние годы ходили неоднократно, и пару дней назад главный исполнительный директор компании Ford Джим Фарли подтвердил, что четырёхдверная версия может встать на конвейер.

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Ранее был также опубликован официальный скетч четырёхдверного Мустанга с видом автомобиля в профиль. Впрочем, это лишь рисунок с одним из вариантов возможного дизайна, мы же взяли за основу нынешний Mustang седьмого поколения, премьера которого состоялась в сентябре 2022 года. Изображённый на рендерах автомобиль, помимо непосредственно дополнительной пары дверей, также получил увеличенную колёсную базу, так как расстояние между осями у купе явно маловато для полноценного четырёх- или пятиместного салона. Кроме того, увеличен уровень крыши над вторым рядом сидений за счёт «отодвинутого» заднего стекла.

Рендер нового седана Ford Mustang

Представитель компании Форд также заявил, что такой седан может быть оснащён бензиновым мотором V8 и даже механической коробкой передач (такая версия есть у нынешнего купе). При этом он пообещал, что полностью электрического Мустанга никогда не будет. Кстати, подобная версия есть у одного из потенциальных конкурентов будущей новинки — модели Dodge Charger нового поколения, премьера которой состоялась в марте этого года.

Рендер нового седана Ford Mustang

Напомним, ровно месяц назад дебютировало 842-сильное купе Shelby Super Snake на базе нового Мустанга, приуроченное к 60-летнему юбилею модели.