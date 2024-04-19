Новый Shelby Super Snake представлен к 60-летнему юбилею Ford Mustang

Прошлый Mustang поколения S550 компания Shelby American проводила эпохальным купе Shelby GT500 Code Red с 5,2-литровом битурбомотором V8 Predator мощностью 1318 л.с., ну а работу с новым Мустангом специалисты Shelby начали с классических упражнений и прикрутили к 5,0-литровому атмосферному V8 Coyote, что ставится на версию Mustang GT, 3,0-литровую «мясорубку» Whipple — так появился новый Shelby Super Snake, его представили на этой неделе аккурат к 60-летнему юбилею Мустанга, спорткар первого поколения впервые показался на публике 17 апреля 1964 года.
У нового Мустанга наверняка будет заводская версия Shelby GT500, разработанная совместно подразделением Ford Performance и Shelby American, ну а серия Super Snake — это собственное детище Shelby, при этом продаются такие машины через избранных дилеров Ford. Между тем топовой версией пони-кара поколения S650 на данный момент является Mustang GTD, разработанный подразделением Ford Performance совместно с канадской фирмой Multimatic — это уже совсем другая ветвь эволюции.
В дебютном Shelby Super Snake на базе Мустанга поколения S650 помимо вышеупомянутого приводного нагнетателя Whipple установлены новая система охлаждения и новая выпускная система с компонентами Borla, в результате чего мощность со стоковых 487 л.с. выросла до 842 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 10-ступенчатый гидромеханический «автомат», МКП получила от Shelby новый укороченный переключатель с фирменным шарообразным набалдашником. Под возросшую мощность в трансмиссии установлены усиленные полуоси и шпильки, перенастроена подвеска, стоковые дисковые тормоза заменены более мощными от Shelby.
Внешние доработки — это новый алюминиевый капот с углепластиковыми вентиляционными решётками, расширенные передние крылья из углепластика, новая радиаторная решётка,новый передний бампер с увеличенными воздуховодами и развитым сплиттером, расширенные пороги, интегрированный в крышку багажника спойлер типа «утиный хвост» и углепластиковое антикрыло над ним, новая углепластиковая нижняя часть заднего бампера с интегрированным диффузором. Довершают облик облегчённые 20-дюймовые магниевые колёса Shelby и фирменные декоративные полосы. Кабриолет не имеет антикрыла на корме, зато оснащён фиксированной дугой безопасности за передними креслами.
Салон заново обшит кожей и замшей, инсталлирована оригинальная светодиодная подсветка Shelby, на пол уложены фирменные коврики Shelby, пороги украшены накладками с надписями Super Snake, на передней панели установлена номерная табличка автомобиля, боковые стёкла получили дополнительную тонировку.
Shelby American собирается выпустить в США только 250 экземпляров спорткара Super Snake 2024 модельного года, цены пока не объявлены, но, полагаем, что каждый экземпляр обойдётся заказчику не менее чем сотню тысяч долларов.
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