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Флагманский кроссовер Geely Monjaro Plus показали на официальных фото, скоро премьера

31.08.2026 2074 0 0
Флагманский кроссовер Geely Monjaro Plus показали на официальных фото, скоро премьера

По предварительным данным, самый роскошный Monjaro/Xingyue L будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида. Презентацию проведут позже на этой неделе.

Сертификат кроссовера Geely Xingyue L Plus внесли в базу Минпрома КНР в начале августа. Теперь сам производитель распространил фирменные изображения новинки и озвучил дату премьеры – 5 сентября. Напомним, что в Китае паркетник Xingyue L на платформе CMA присутствует с 2021 года, а в других странах, включая Россию, он известен как Geely Monjaro (вдобавок у нас еще представлен родственный кроссовер Volga K50). На домашнем же рынке SUV давно стал отдельным семейством. Так, наряду со стандартной моделью там продают более дорогой вариант с модным табло мультимедиа-системы, которое состоит из увеличенных экранов и возвышается над передней панелью, а не встроено в нее. Ну а версия с приставкой Plus возглавит линейку Geely Xingyue L.

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Плюсу достались собственные бамперы, вдобавок иначе оформлены боковины и задние стойки кузова. Флагман сохранил крупную радиаторную решетку с покрытыми хромом вогнутыми вертикальными плашками, но плашки эти – более массивные, чем прутья у остальных кроссоверов семейства. Фары Geely Xingyue L Plus «отлеплены» от решетки. Монофонарь – оригинальный, более широкий.

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Новой версии положены 20- или 21-дюймовые диски, включая колеса в ретростиле. Еще предусмотрены двухцветная окраска кузова и подножки с электроприводом. Наконец, только Geely Xingyue L Plus может иметь более продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Интерьер Плюса пока не продемонстрировали.

Длина Geely Xingyue L Plus равна 4955 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1769 мм, колесная база – 2900 мм. Таким образом, новая модификация оказалась самой крупной в семействе. Для сравнения, размеры актуального «просто» Xingyue L: длина – 4770 или 4795 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, расстояние между осями – 2845 мм.

Согласно сертификату, самый роскошный кроссовер предложат как только с ДВС, так и в виде «простого» гибрида, то есть без возможности подзарядки от электросети. Первая модификация – это бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 290 л.с. Система i-HEV гибридного Плюса включает 218-сильный бензиновый турбодвигатель 2.0, информации об электрической начинке все еще нет. Скорее всего, для Geely Xingyue L Plus предусмотрен полный привод. «Традиционный» кроссовер Xingyue L в Китае сейчас доступен с турбочетверками 1.5 (163 л.с.) и 2.0 (218 или 272 л.с.), а установка i-HEV гибрида без приставки Plus базируется на турбомоторе 1.5.

Больше подробностей о флагмане Geely Xingyue L Plus может появиться еще до презентации.

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