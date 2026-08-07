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Засвечен кроссовер Geely Monjaro Plus – флагман семейства

07.08.2026 5429 1 0
Засвечен кроссовер Geely Monjaro Plus – флагман семейства

Новая модификация станет самой крупной в семействе Monjaro/Xingyue L. Такой кроссовер предложат как только с ДВС, так и с гибридной установкой.

Кроссовер Geely Xingyue L на платформе CMA присутствует в Китае с 2021 года, на экспорт его поставляют под именем Monjaro. На родине же паркетник уже давно стал отдельным семейством. Вместе со стандартной моделью там представлен более дорогой вариант с модным табло мультимедиа-системы, которое состоит из увеличенных экранов и возвышается над передней панелью, а не встроено в нее. Так вот скоро китайцам предложат еще более роскошную версию под названием Xingyue L Plus. Сертификат такого паркетника появился в свежем каталоге Минпрома КНР.

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У Плюса собственные бамперы, иначе оформлены боковины и задние стойки кузова. На радиаторной решетке все так же красуются покрытые хромом вогнутые вертикальные плашки, но они более массивные, чем прутья у прочих паркетников семейства. У фар Geely Xingyue L Plus другая форма, вдобавок они «отлеплены» от решетки. Кроссовер сохранил монофонарь, однако он стал шире.

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Новой версии положены 20- или 21-дюймовые диски. Еще предусмотрены подножки с электроприводом и двухцветная окраска в стиле старого «люкса». Наконец, только Geely Xingyue L Plus может иметь автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Интерьер Плюса пока не продемонстрировали.

Новая версия оказалась самой крупной в семействе. Габариты Geely Xingyue L Plus: 4955/1960/1769 мм, колесная база – 2900 мм. Для сравнения, длина актуального Xingyue L без приставки Plus составляет 4770 или 4795 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, расстояние между осями – 2845 мм.

Кроссовер Geely Xingyue L Plus будет доступен как только с ДВС, так и в виде «простого» гибрида, то есть без возможности подзарядки от электросети. Первая модификация получила бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 290 л.с. Система i-HEV гибридного исполнения включает 218-сильный бензиновый турбодвигатель 2.0, информации об электрической начинке пока нет. Скорее всего, для Плюса предусмотрен полный привод. «Традиционный» кроссовер Xingyue L на родине сегодня представлен с турбочетверками 1.5 (163 л.с.) и 2.0 (218 или 272 л.с.), а установка i-HEV гибрида без приставки Plus базируется на турбомоторе 1.5.

Премьеру Geely Xingyue L Plus могут провести в Китае уже в этом году. В России же, напомним, вместе с моделью Geely Monjaro сегодня представлен родственный кроссовер под возрожденным брендом Volga – K50.

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1 комментарий
07.08.2026 15:18
Кирилл

Даже не думал что платформу cma можно так растянуть

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