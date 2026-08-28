Lexus наконец-то станет китайским: к пуску готовится собственный завод в Шанхае

Toyota объявила о намерении построить завод для производства автомобилей Lexus в Китае в феврале 2025 года. Подходящий участок был найден в районе Цзиньшань Шанхая, строительные работы начались в июне 2025 года. Специально под этот проект Toyota создала новое дочернее предприятие Lexus (Shanghai) New Energy, оно на 100% принадлежит японской компании — китайские законы теперь такое позволяют. Плановая мощность завода — 100 000 машин в год. Общий объём инвестиций в новое предприятие — порядка 2 млрд долларов США.

Первым автозаводом в Китае, полностью принадлежащим иностранной компании, стала Гигафабрика Tesla в Шанхае (была запущена в 2019 году). Завод Lexus — второй, остальные автозаводы, на которых собираются иномарки, были запущены в составе совместных предприятий либо с участием китайского капитала.

У Тойоты в Китае есть два действующих совместных предприятия — с FAW и GAC, но они производят только автомобили марки Toyota, а премиальный бренд Lexus пока продаёт в Китае только импортные модели.

Toyota официально не объявляла о том, какие именно машины будут производиться на заводе Lexus в Шанхае, зато интересные подробности от информированных источников сообщило на этой неделе деловое издание Nikkei Asia. Первой моделью, которая встанет на конвейер завода Lexus в Шанхае, будет высокотехнологичный кроссовер нового поколения. При изготовлении его кузова будет использоваться крупноузловое литьё под давлением. Такой техпроцесс даёт много преимуществ, в том числе высокую жёсткость при минимальном весе, снижение числа операций и экономию сырья.

При разработке китайского кроссовера Lexus в расчёт брались в первую очередь вкусы и потребности китайских потребителей, поэтому не стоит удивляться, если эта новинка будет сильно выбиваться из глобального модельного ряда Lexus.

Любопытно, что изначально Toyota планировала сделать дебютной локализованной моделью Lexus в Китае эффектное электрическое купе, но затем этот продукт сочли слишком нишевым и переключились на то, что наверняка будет хорошо продаваться, — на кроссовер. Тем не менее ожидания от дебютной модели довольно умеренные: первое время объём производства кроссовера составит порядка 1000 экземпляров в месяц, а в 2028 году, возможно, в общей сложности будут произведены несколько десятков тысяч машин. Экспорт китайских Лексусов в другие страны возможен, но конкретные планы на сей счёт пока не объявлены.

