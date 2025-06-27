Лучше поздно, чем никогда: Lexus начал строительство собственного завода в Китае

Премиальный бренд компании Toyota наконец-то получит китайскую прописку: на строящемся в Шанхае заводе мощностью 100 тысяч машин в год будут производиться электромобили для местного рынка из местных комплектующих, запуск завода намечен на 2027 год.

Эпоха активного завоевания китайского авторынка зарубежными компаниями прекратилась в прошлом десятилетии, сейчас наблюдается обратная тенденция — китайские автопроизводители постепенно выдавливают с домашнего рынка иномарки и осваивают внешние рынки, в основном это страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока плюс Австралия и Новая Зеландия. За последние годы Jeep, Mitsubishi, Renault и Suzuki свернули производство своих машин в Китае, не выдержав конкуренции. Продажи локализованных в Китае моделей Honda, Nissan и Mazda сейчас падают, и только Toyota по-прежнему чувствует себя хорошо.

По данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), за первые пять месяцев текущего года Toyota реализовала в Китае 607 890 легковых автомобилей местного производства, что на 10% больше продаж в январе-мае 2024 года. Больше Тойоты за тот же период в Китае продали только BYD — 1 152 522 шт. (+11,3%), Geely — 836 658 шт. (+88,6%) и Volkswagen — 758 875 шт. (-1,4%).

У Тойоты в Китае есть два действующих совместных предприятия с FAW и GAC, но они производят только автомобили марки Toyota, а дочерний премиальный бренд Lexus, основной вотчиной которого являются США, всё это время импортировал свои модели в Китай, локального производства не было. Скоро будет: ещё в феврале этого года Toyota объявила о том, что договорилась с властями Шанхая о строительстве для Lexus завода в районе Цзиньшань, причём этот завод будет полностью принадлежать Тойоте, участия китайских автопроизводителей в нём не будет — законы Китая теперь это позволяют.

Объём инвестиций в новую площадку оценивается в 2 млрд долларов. Плановая мощность китайского завода Lexus — 100 000 машин в год, что, честно говоря, немного по меркам китайского рынка, но если дела у Lexus пойдут в гору, то эту мощность можно и нарастить. Сегодня по линии властей района Цзиньшань пришла новость о том, что строительство завода началось, экскаваторы начали рыть землю под фундамент, завершить строительство планируется в августе 2026 года, старт производств состоится в 2027 году.

Какие именно модели Lexus будут производиться в Китае, пока секрет, известно только, что это будут электромобили, разработанные с учётом вкусов и потребностей китайских потребителей. Сейчас Lexus предлагает на глобальном рынке только одну «электричку», среднеразмерный кроссовер RZ японской сборки, в Китае он стоит от 380 000 юаней (4,16 млн рублей в переводе по текущему курсу) — это неконкурентоспособная цена на фоне таких успешных китайских новинок, как Xiaomi YU7. Данных о продажах Lexus в Китае в открытом доступе нет.

Сможет ли Lexus предложить китайцам достаточно привлекательные «электрички» по адекватным ценам, покажет время. Toyota на примере электрического кроссовера bZ3X доказала, что готова участвовать в ценовой войне с местными производителями, но дело в том что Toyota bZ3X — это, по сути, перелицованный GAC Aion V второго поколения, то есть не оригинальная разработка. Возможно, что и китайские Лексусы окажутся не вполне Лексусами, а, скажем так, полукровками.

