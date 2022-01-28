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Просили больше не занимать: Mercedes-Benz сняла с продажи легендарный G-класс

28.01.2022 661 0 0

Сенсационную новость поведало немецкое бизнес-издание Automobilwoche, но не спешите пугаться: G-класс никуда не уходит, просто завод Magna Steyr в Граце не справляется с ажиотажным спросом на эту модель, очередь растянулась до неприличия, поэтому приём заказов временно остановлен.

 

В начале января компания Mercedes-Benz сообщила что продажи G-класса в 2021 году достигли абсолютного рекорда за всю историю модели (массовое производство началось в 1979 году) — во всём мире реализовано 41 174 экземпляров, из них 2017 шт. пришлись на Россию. Между тем совокупные мировые продажи Mercedes-Benz Cars & Vans в 2021 году по сравнению с 2020 годом сократились на 4% до 2 427 686 шт., и это хороший результат с учётом того, что компания Mercedes-Benz оказалась в числе главных пострадавший от глобального дефицита микрочипов, спровоцированного пандемией COVID-19. Из-за этого дефицита очереди на некоторые модели Mercedes-Benz растянулись на два года и даже больше, но мы не знаем наверняка, попал ли в их число G-класс.

Automobilwoche сообщает, что приём заказов на G-класс в Германии прекратился ещё 17 января, причём дилеров заранее не предупредили, а просто поставили перед фактом — теперь они вынуждены разворачивать клиентов или в лучшем случае предлагать им выставочные экземпляры из шоу-румов. Когда модель вновь станет доступной для заказов, пока неизвестно. По поводу ситуации с продажами G-класса в России мы отправили запрос в местное представительство Mercedes-Benz, но ответ пока не получили.

В свою очередь авторитетный немецкий журнал auto motor und sport вчера опубликовал заметку о рестайлинговом G-классе, премьера которого должна состояться в конце 2022 года. Сопоставив две публикации, можно предположить, что очередь на текущий G-класс растянулась примерно на год и возобновление заказов начнётся уже после дебюта обновлённой модели.

Напомним, что актуальная версия G-класса дебютировала в 2018 году — компания сохранила за ней индекс предшественника (W463), но, по сути, это новое поколение с полностью переделанным кузовом и салоном, а также независимой передней подвеской вместо неразрезного моста, которая здорово улучшила управляемость «гелика» и сделала его более пригодным на роль универсальной машины на каждый день. Впрочем, австрийский завод Magna Steyr стал фиксировать ощутимый рост спроса на G-класс ещё в середине прошлого десятилетия, то есть до модернизации — примерно тогда модель обрела статус культовой во всём мире (в России у «гелика» такой статус ещё со времён «лихих 90-х»).

По данным auto motor und sport, у грядущего рестайлингового G-класса будут незначительные, но заметные косметические изменения, и пересмотренная моторная гамма, а в 2024 году дебютирует полностью электрическая версия, предтечей которой стал показанный в сентябре прошлого года на автосалоне в Мюнхене концепт EQG (официальная дата премьеры серийной версии пока не названа).

Добавим также, что в октябре 2021 года дебютировало новое поколение профессиональной версии G-класса, предназначенного для армии и служб спасения, и ему как раз индекс сменили: был 463, стал 464.

На прошлой недели Kolesa.ru рассказывали о похожем кейсе у компании Volkswagen: она объявила о возвращении на рынок электрического хэтчбека e-up!, приём заказов на который был прерван в 2020 году из-за ажиотажного спроса.

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