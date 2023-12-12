Mercedes-AMG рассекретила топовый SL 63 S E Performance с 816-сильной установкой

В основе гибридной системы модели немецкой марки находится бензиновый 4,0-литровый V8, который работает в тандеме с электромотором, расположенным на задней оси. На европейском рынке новинка появится следующей весной.

Mercedes-Benz выпускает спорткар SL-Class с 1954 года, за прошедшее время эта модель успела не единожды сменить генерацию. Актуальное седьмое поколение (с внутризаводским индексом R232) было представлено осенью 2021 года. Тогда же автомобиль, разработкой которого занималось спортивное подразделение компании, переименовали в Mercedes-AMG SL. Базовый вариант Mercedes-AMG SL 43 с четырёхцилиндровым мотором дебютировал в апреле 2022-го, а теперь пришла очередь топовой версии модели.

На фото: Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Её роль исполнил вариант Mercedes-AMG SL 63 S E Performance, который оснастили подзаряжаемой гибридной силовой установкой. В её основе лежит 4,0-литровая битурбовосьмёрка серии М 177, но её отдача повышена с 585 л.с. (у «просто» SL 63) до 612 л.с., максимальный крутящий момент подрос с 800 до 850 Нм. Двигатель работает в тандеме с 204-сильным электромотором (320 Нм), расположенным на задней оси.



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Совокупная отдача системы Mercedes-AMG SL 63 S E Performance составляет 816 л.с. и 1420 Нм крутящего момента. По показателю мощности она уступает только четырёхдверке AMG GT S E Performance, отдача установки которой составляет 843 л.с. Спорткар оснащён системой полного привода 4Matic, в комплекте идёт девятиступенчатый автомат. На разгон с места до «сотни» топовой версии SL требуется 2,9 секунды; для сравнения, у обычного SL 63 на это упражнение уходит 3,6 секунды. Максимальная скорость новинки составляет 317 км/ч.



В состав PHEV установки входит ещё батарея скромной ёмкости 6,1 кВт*ч, она позволяет проехать без подзарядки в чисто электрическом режиме всего 13 км. У Mercedes-AMG SL 63 S E Performance восемь ездовых режимов: Electric, Battery Hold, Comfort, Smoothness, Sport, Sport+, Race и настраиваемый вариант Individual.



Как и у стандартного Mercedes-AMG SL 63, у варианта S E Performance стальные пружины, адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, кроме того, у PHEV-версии в список стандартного оборудования вошли карбон-керамические тормоза и суппорты бронзового цвета. Спорткар получил легкосплавные диски диаметром 20 дюймов, за доплату – 21 дюйм.



На фото: салон Mercedes-AMG SL 63 S E Performance 1 / 2 На фото: салон Mercedes-AMG SL 63 S E Performance 2 / 2

SL 63 S E Performance оснастили активным передним спойлером: он выдвигается вниз на 40 мм при скорости более 80 км/ч. Он работает в тандеме с активным спойлером на крышке багажника (в компании отметили, что его работа была перенастроена с учётом изменившихся параметров PHEV-версии). В компании не рассекретили вес новинки, но очевидно, что этот показатель выше, чем у «просто» SL 63 (1970 кг).



Mercedes-AMG SL 63 S E Performance появится в продаже на европейском рынке весной следующего года. Цены немецкий производитель пока не обнародовал. На домашнем рынке покупка базового родстера SL 43 обойдётся в 127 145 евро, за вариант SL 55 просят не менее 166 736 евро, а исполнение SL 63 стоит 194 654 евро.

