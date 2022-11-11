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  • Не зря старались: суперкар-долгострой Mercedes-AMG One установил рекорд Нюрбургринга

Не зря старались: суперкар-долгострой Mercedes-AMG One установил рекорд Нюрбургринга

11.11.2022 133 0 0

Гибридному полноприводному суперкару Mercedes-AMG One и его пилоту Маро Энгелю удалось значительно улучшить рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга: 6 мин 35,183 с — это более чем на 8 с быстрее, чем у предыдущего рекордсмена, Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit.

 

Mercedes-AMG One был анонсирован осенью 2017 года, а серийная версия ценой свыше 2,75 млн евро увидела свет только минувшим летом: боссы немецкой компании после премьеры не скрывали, что разработка столь сложной машины, в которую буквально запихнули сложнейшие компоненты болидов Формулы-1, вылилась в абсурдно дорогую авантюру, довести машину до ума было очень сложно, почти невозможно, причём финальные технические характеристики оказались далеко не рекордными по меркам сегодняшнего высшего эшелона авторынка: гибридная силовая установка Mercedes-AMG One на базе формульного 1,6-литрового V6 выдаёт максимальные 1063 л.с., до 100 км/ч суперкар разгоняется за 2,9 с, максимальная скорость — 352 км/ч. При этом стоимость обслуживания машины буквально космическая — до 850 тысяч евро за «сеанс»!

На момент дебюта многие эксперты и состоятельные автолюбители сомневались, что Mercedes-AMG One сможет оказаться действительно быстрым в руках профессионального пилота, поэтому рекорд Нюрбургринга суперкару нужен был как воздух. Летом на трассе слишком жарко, большинство рекордов здесь устанавливаются весной либо осенью. Заезд Mercedes-AMG One проходил 28 октября на полной длине Северной петли (20,832 км) под контролем дирекции Нюрбургринга, время круга занесено в официальную таблицу рекордов.

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Напомним, что в 2019 году руководство Нюрбургринга взялось упорядочить процесс установления рекордов и разбило всех участников на 13 классов. Mercedes-AMG One закономерно попал в класс суперкаров и оказался в нём единственным, кто попытался установить рекорд после 2019 года. Его же можно назвать самым быстрым серийным дорожным автомобилем на Нюрбургринге, хотя именно такой категории в официальной таблице рекордов нет. Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit, проехавший в прошлом году Северную петлю за 6 мин 43,300 с (межу прочим, в июне!), попал в класс спорткаров, то есть формально сравнивать его результат с результатом Mercedes-AMG One нельзя, но неформально, конечно, можно.

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Время круга Mercedes-AMG One на старой, «любительской» длине трассы (20,6 км) без участка Т13, где расположена прямая старт-финиш, — 6 мин 30,705 с. На дистанции 20,6 км фиксировались рекорды до 2019 года и фиксируются по сей день, но уже неофициально, то есть без предварительного согласования с дирекцией автодрома, в таком режиме машины на Нордшляйфе катает, например, немецкий журнал sport auto (как правило, это разнообразные хот-хэтчи, не претендующие на лидерство).

В общем зачёте время Mercedes-AMG One — второе после абсолютного рекорда трассы: 5 мин 19,546 с, оно принадлежит спортпрототипу Porsche 919 Hybrid Evo и гонщику Тимо Бернхарду. Пилот Mercedes-AMG One Маро Энгель мог бы пройти круг и быстрее, чем за 6 мин 35,183 с, но погодные условия в день заезда были не идеальные: некоторые участки трассы были сырые и грязные. Рекордных кругов в ходе сессии было несколько, но лучшим оказался последний, на который Энгель пошёл за 29 с до закрытия трассы.

В любом случае Маро Энгеля и команду Mercedes-AMG можно поздравить. Добавим, что рекорд был установлен в абсолютно стоковой комплектации автомобиля, но над настройками, которых у Mercedes-AMG One масса, пришлось поколдовать и найти оптимальный баланс между скоростью и рекуперацией.

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