Юбилейный VW Golf R на Нюрбургринге: неполный круг и неубедительное время

Компания Volkswagen поделилась результатами заездов хот-хэтча Golf R 20 Years (самый мощный и быстрый в семействе) на легендарной Северной петле Нюрбургринга. Полный привод, умная электроника и 333 л.с. под капотом не помогли самому крутому Гольфу превзойти рекорд переднеприводного Renault Megane R.S. Trophy-R (300 л.с.) трёхлетней давности.

Хот-хэтч VW Golf R 20 Years компания Volkswagen представила в мае, эта модель посвящена 20-летию R-ветви европейского бестселлера и отличается от стандартного Golf R особым декором, увеличенной с 320 до 333 л.с. отдачей 2,0-литрового бензинового турбомотора, богатством ездовых настроек и системой управления оборотами двигателя, которая позволяет ускорить «скорострельность» 7-ступенчатой коробки DSG и свести к минимуму пагубный эффект турбоямы. До 100 км/ч юбилейный Golf R разгоняется за 4,6 с, максимальная скорость — 270 км/ч, в Германии такой хот-хэтч стоит от 59 995 евро.

Никто не ждал, что Volkswagen будет проводить публичные заезды Golf R 20 Years на Нюрбургринге, ведь с переднеприводным 300-сильным Golf GTI Clubsport она этого не сделала, хотя последний даже имеет специальную программу, которая оптимизирует ездовые настройки автомобиля под Нюрбургринг. В прошлом году Clubsport всё-таки вывел на Нордшляйфе немецкий журнал sport auto, получилось 8 мин 02,66 с — это очень слабо, особенно с учётом того, что заезд проходил на укороченной дистанции (20,6 км) без участка Т13, где находится прямая старт-финиш и где гонщики в целях безопасности во время неофициальных рекордных заездов вынуждены сбрасывать скорость.

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Официальные рекорды Нюрбургринга уже третий год фиксируются на полной длине круга (20,832 км) и заносятся в таблицу на сайте автодрома. Все машины, участвующие в официальных рекордных заездах, попадают в один из 13 классов, в случае Golf сотоварищи — это класс компактных автомобилей. Прошлым летом лидером этого класса стал полноприводный седан Audi RS 3 нового поколения (7 мин:40,748 с), но в неофициальной переднеприводной группе (в реестре Нюрбургринга деления по типу привода нет) Renault Megane R.S. Trophy-R по-прежнему лучший.



Рекордный круг Renault Megane R.S. Trophy-R в 2019 году был установлен ещё на укороченной конфигурации трассы — 7 мин 40,1 с, но в официальной таблице Нюрбургринга сегодня значится экстраполированный результат на полной длине круга — 7 мин 45,39 с.

Так вот, Volkswagen почему-то не захотел отправлять Golf R 20 Years на полную длину круга, заводской тест-пилот Бенджамин Лёйхтер проехал трассу без участка Т13, результат — 7 мин 47,31 с, то есть на семь с лишним секунд медленнее, чем было у французского хот-хэтча. Экстраполяции в данном случае не будет, так как её проводили только для рекордов, установленных до введения новых правил. Соответственно времени круга VW Golf R 20 Years в официальной таблице Нюрбургринга нет.

Что компании Volkswagen помешало договориться с администрацией автодрома об официальной фиксации времени круга на полной длине трассы, неизвестно. Возможно, пиарщики Volkswagen не хотели «лишних» секунд в результате и прямого сравнения с конкурентами, в том числе с родственным Audi RS 3. Видео заезда можно посмотреть на медиа-сайте Volkswagen.



Бенджамин Лёйхтер на фоне VW Golf R 20 Years

Единственное, что можно объективно поставить в заслугу VW Golf R 20 Years — это то, что он на четыре секунды быстрее на Нордшляйфе, чем обычный Golf R. Для фанатов модели это будет лишним поводом поторопиться с покупкой, ведь Golf R 20 Years будет доступен для заказа только в течение одного года.

