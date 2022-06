Богатые тоже плачут: объявлена шокирующая стоимость ТО гиперкара Mercedes-AMG One

До 850 тысяч евро может стоить плановое техническое обслуживание гибридного монстра Mercedes-AMG One с мотором от Формулы-1.

На прошлой неделе спортивное подразделение компании Mercedes-Benz представило серийную версию гибридного полноприводного гиперкара Mercedes-AMG One с формульным 1,6-литровым V6 и четырьмя электромоторами. Прототип этой чудо-машины был показан ещё в 2017 году — стало быть, только публичная фаза разработки заняла не менее пяти лет, а сколько всего времени и денег было потрачено на эту машину, можно только гадать — это одна из самых страшных тайн компании Mercedes-Benz. Накануне премьеры серийного гиперкара Ола Каллениус, нынешний гендиректор Mercedes-Benz, признался, что он и другие руководители компании, видимо, были пьяны, когда дали добро на запуск этого проекта.

Задача адаптировать технологии Формулы-1 к машине, предназначенной для дорог общего пользования, оказалась чрезвычайно сложной. Например, двигатель V6, позаимствованный у болида 2016 года, должен был не только обеспечить приемлемый для дорожной машины ресурс, но и отвечать актуальным экологическим нормам Евро 6, ради чего его пришлось буквально окутать «банками» катализаторов и снабдить их мощной системой предварительного прогрева.



Подробно конструкцию Mercedes-AMG One мы разбирали в отдельном материале, здесь лишь вкратце напомним, что совокупная мощность гибридной силовой установки гиперкара составляет 1063 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, максимальная скорость — 352 км/ч. Это не самые выдающиеся показатели в высшем сегменте автомобильного рынка, найдётся не менее двух десятков моделей с более впечатляющей динамикой, но Mercedes-AMG One привлёк коллекционеров и состоятельных энтузиастов именно своей технической сложностью, абсурдной в современном автомобильном мире, которым управляют маректологи. Все запланированные к выпуску 275 экземпляров Mercedes-AMG One были распроданы ещё на стадии прототипа, цена за штуку — от 2,75 млн евро без налогов (в Германии конечная цена с НДС — от 3,2725 млн евро).

Техническая сложность Mercedes-AMG One изначально предполагала дорогое и частое обслуживание, но вряд ли кто-либо мог предположить масштаб реальных затрат на поддержание машины в надлежащем техническом состоянии. Как сообщает немецкий журнал auto motor und sport, периодичность ТО гиперкара составляет всего 5000 км, а каждые 50 тысяч или раз в год потребуется генеральное ТО с полной инспекцией всех узлов и агрегатов. В зависимости от степени износа отдельных компонентов стоимость большого ТО может достигать 850 тысяч евро! Выходит, что если эксплуатировать машину на полную катушку, то через четыре года или 200 тысяч км пробега затраты на её обслуживание с лихвой перекроют немалую розничную цену.



Впрочем, вряд ли кто-то из владельцев Mercedes-AMG One будет ездить на нём каждый день «на работу» — гиперкар со спартанским салоном и скверной обзорностью для этого просто плохо подходит. Бόльшая часть тиража наверняка осядет в частных коллекциях, будет эксплуатироваться «только по праздникам» и периодически всплывать на аукционах — не секрет, что редкие и дорогие машины зачастую приобретаются в спекулятивных целях. Тем не менее мы ждём, что кто-нибудь (желательно опытный пилот) осмелится вывести Mercedes-AMG One на Северную петлю Нюрбургринга и проедет на нём кружок «на все деньги», чтобы показать, чего на деле стоят технологии Формулы-1, упакованные в дорожную машину. Сейчас официальный рекорд Нюрбургринга в классе серийных дорожных спортакров принадлежит Porsche 911 GT2 RS MR и тест-пилоту Porsche Ларсу Керну — 6 мин 43,300 с.