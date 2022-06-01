Mercedes-AMG One: ещё один гиперкар-долгострой по мотивам Формулы-1 пошёл в серию

Компания Mercedes-Benz представила долгожданную серийную версию гибридного полноприводного гиперкара Mercedes-AMG One с формульным 1,6-литровым V6 и четырьмя электромоторами. Будет выпущено всего 275 экземпляров и все они давно распроданы.

Прототип гиперкара Mercedes-AMG One был представлен в сентябре 2017 года в честь 50-летнего юбилея подразделения AMG, производство планировалось начать в 2019 году, но в силу разных объективных и субъективных причин разработка затянулась — задача адаптации гибридных технологий Формулы-1 к дорогам общего пользования оказалась слишком сложной, гендиректор Mercedes-Benz Ола Каллениус на днях признался, что он и другие руководители компании, видимо, были пьяны, когда дали добро на эту авантюру. Тем не менее доведение Mercedes-AMG One до ума было делом чести, денег на него было потрачено море и вот, наконец, представлена серийная версия — аккурат к 55-летию AMG.

В основе Mercedes-AMG One лежит углепластиковый монокок, при этом бензиновый двигатель и коробка передач, расположенные за кокпитом, тоже являются частью силовой конструкции — к ним крепятся алюминиевые рычаги задней подвески. Сама подвеска спереди и сзади пружинная, пятирычажная, типа пуш-род с адаптивными амортизаторами и регулируемым дорожным просветом. Тормоза — карбон-керамические: диаметр передних дисков — 398 мм (6-поршневые фиксированные суппорты), диаметр задних дисков — 380 мм (4-поршневые фиксированные суппорты). Колёса — кованые алюминиевые, с центральной крепёжной гайкой и углепластиковыми аэродинамическими накладками. Размерность штатных шин Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 — 285/35 ZR 19 спереди и 335/30 ZR 20 сзади.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

В оперении кузова есть несколько активных аэродинамических элементов (в переднем бампере, над передними колёсными арками и в корме), увеличивающих прижимную силу на высокой скорости. Воздухозаборник бензинового двигателя выходит на крышу, то есть расположен примерно там же, где у болидов Формулы-1. Габаритная длина гиперкара — 4756 мм, высота — 1261 мм, ширина — 2010 мм, колёсная база — 2720 мм.



1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Интерьер предельно аскетичный, с «голым» карбоном вместо отделки и двумя фиксированными гоночными ковшами — водителю для удобной посадки нужно отрегулировать положение руля и педального узла. Приборный экран и мультимедийный экран по центру — 10-дюймовые. Из удобств заявлены кондиционер, электрические стеклоподъёмники и два USB-порта. Роль салонного зеркала заднего вида выполняет экранчик в верхней части кокпита, на который выводится картинка с кормовой камеры. Вместо привычного руля установлен штурвал в формульном стиле с десятком переключателей вокруг ступицы и гирляндой светодиодных индикаторов в верхней части обода.



1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Ядром силовой установки является 1,6-литровый бензиновый V6 от мерседесовского формульного болида середины прошлого десятилетия с пневматическим приводом клапанов. Мотор это снабжён комбинированной системой впрыска топлива и комбинированным наддувом, дающим избыточное давление 3,5 бар. За отсутствие турбоямы отвечает связанный с крыльчаткой электромотор мощностью 90 кВт (122 л.с.), а на коленчатом валу «висит» ещё один электромотор мощностью 120 кВт (163 л.с.). Максимальная мощность ДВС — 422 кВт (574 л.с.) при 9000 об/мин, предельная частота вращения — 11 000 об/мин. 7-ступенчатый «робот» с одним многодисковым сцеплением передаёт всю мощность от ДВС и ассистирующих эму электромоторов на задние колёса, а передние колёса вращают два отдельных электромотора мощностью по 120 кВт (163 л.с.) каждый.



Максимальная совокупная мощность системы — 782 кВт (1063 л.с.), она доступна при заряженной 800-вольтовой литий-ионной батарее ёмкостью 8,4 кВт·ч. Батарея имеет плоскую форму и расположена за передней осью, её ячейки имеют индивидуальные каналы подачи охлаждающей жидкости, благодаря чему удаётся поддерживать стабильную температуру в гоночном режиме езды. Мощность бортового зарядного устройства — всего 3,7 кВт, но четыре электромотора весьма эффективно «подкармливают» батарею в режиме рекуперации. На чистой электротяге гиперкар может проехать всего 18,1 км по циклу WLTP.



До 100 км/ч Mercedes-AMG One разгоняется за 2,9 с, до 200 км/ч — за 7,0 с, до 300 км/ч — за 15,6 с, максимальная скорость — 352 км/ч. Ёмкость топливного бака — 55 л. Снаряженная масса — 1695 кг.



Каждый из запланированных к выпуску 275 экземпляров Mercedes-AMG One обошёлся покупателям примерно в 2,75 млн евро — точная цена так и не была объявлена, а на вторичном рынке она наверняка будет намного выше.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Между тем в сегменте гиперкаров Mercedes-AMG One — далеко не самая впечатляющая новинка, равно как и не менее проблемный по части разработки ближайший аналог — Aston Martin Valkyrie. На рынке есть, например, гибридный американский Czinger 21C мощностью 1250 л.с., способный разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с и до максимальных 452 км/ч или выдающийся чисто электрический Lotus Evija мощностью свыше 2000 л.с. Даже «рядовой» 1000-сильный гибридный Ferrari SF90 Stradale представляется на фоне Mercedes-AMG One куда более рациональной покупкой — удобнее, практичнее и отчасти быстрее (разгон до «сотни» — за 2,5 с, максимальная скорость — 340 км/ч), но своё достойное место в гаражах коллекционеров последний гиперкар AMG с ДВС точно займёт.

