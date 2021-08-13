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  • Затянувшийся полёт: гиперкар-долгострой Aston Martin Valkyrie обзавёлся версией Spider

Затянувшийся полёт: гиперкар-долгострой Aston Martin Valkyrie обзавёлся версией Spider

13.08.2021 135 0 0

Калифорнийский фестиваль Monterey Car Week в этом году богат на премьеры: британская компания Aston Martin представила здесь открытую версию Spider своего флагманского гиперкара Valkyrie. Планируется выпустить только 85 экземпляров и все они уже раскуплены.

 

Valkyrie — это проект-долгострой, который никак не завершится. В публичном пространстве он существует с 2016 года, когда компания Aston Martin представила прототип гиперкара под заводским индексом AM-RB 001. В 2017 году он получил имя Valkyrie, в производство машину планировалось запустить в 2019 году, но оно до сих пор не началось. Более того, до сих пор не объявлены ни точная цена, ни точные технические характеристики гиперкара. При этом у него появляются новые версии: в июне дебютировал окончательный вариант трековой версии AMR Pro без электрического довеска, а теперь компания представила дорожную версию Spider.

Судя по описанию, Spider на самом деле не спайдер, а тарга: накладной жёсткий верх нужно устанавливать вручную, и компания не потрудилась показать его на фотографиях. В пресс-релизе сказано, что крыша состоит из трёх секций — центральной из углепластика и двух боковых из поликарбоната. Непонятно, помещается ли крыша в демонтированном состоянии в машине или её нужно оставлять в гараже.

Съёмная крыша, как утверждают разработчики, потребовала переделки несущего углепластикового монокока ради сохранения жёсткости кузова на уровне версии купе, пересчёта и переработки аэродинамического оперения и новых калибровок шасси. Вдобавок у спайдера новые двери с не такой, как у купе, кинематикой открывания — разница хорошо видна на фотографиях.

Силовая установка, вписанная в силовую структуру кузова, — такая же, как у купе: бензиновый 6,5-литровый атмосферный V12 (1014 л.с., 740 Нм), разработанный совместно с Cosworth, состыкован с электромотором (162 л.с., 280 Нм) и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Ricardo. Электрическая надстройка разработана совместно с Rimac и Integral Powertrain. Максимальная совокупная мощность силовой установки «гуляющая»: в релизе, посвящённом спайдеру, указано 1171 л.с., на потребительском сайте Aston Martin — 1156 л.с., а в релизе 2019 года, посвящённом техническому описанию Valkyrie, значатся 1176 л.с.

Хорошо хоть, предельные обороты V12 не «гуляют», во всех релизах одинаковое значение — 11 000 об/мин. На спайдере можно будет максимально насладиться его крещендо. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) гиперкар разгоняется менее чем за 2,5 с, максимальная скорость с установленной крышей — 350 км/ч, с демонтированной — 330 км/ч.

Представленный в Калифорнии Valkyrie Spider, согласно описанию, — это не ещё не готовый продукт, его ждут тесты и финальная настройка. Отгрузку готовых машин клиентам обещают начать во второй половине следующего года. Цена версии Spider не названа, за купе просили около 2,5 млн фунтов стерлингов. Тираж купе — 150 шт., спайдера — 85 шт., версии AMR Pro — 40 шт. Всё давно раскуплено, очередь можно не занимать — разве только надеяться, что кто-нибудь из заказчиков устанет ждать и уступит свою машину.

В июле компания Aston Martin представила другой гибридный гиперкар — Valhalla, он разработан уже в рамках перезапущенного сотрудничества с Mercedes-AMG и стоит в табели о рангах на ступеньку ниже Valkyrie.

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