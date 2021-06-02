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  • Czinger 21C: гиперкар из 3D-принтера растолстел на пути к производству и стал быстрее

Czinger 21C: гиперкар из 3D-принтера растолстел на пути к производству и стал быстрее

02.06.2021 23 0 0

Молодая компания Czinger Vehicles из Лос-Анджелеса представила окончательный вариант дизайна своей первой модели — гибридного гиперкара 21C мощностью 1250 л.с. Будет изготовлено всего 80 экземпляров.

 

Компания Czinger Vehicles основана в 2019 году предпринимателем Кевином Зингером (Kevin Czinger) и делает ставку на аддитивные технологии производства — разновидность 3D-печати с использованием металлического порошка. С помощью искусственного интеллекта Czinger создаёт лёгкие, ажурные и при этом очень прочные конструкции, которые в привязке к гиперкару 21C используются в основном в элементах шасси, а основу кузова с тандемной посадкой водителя и единственного пассажира составляет углепластиковый монокок.

Мировая премьера Czinger 21C состоялась в феврале прошлого года, но тогда, как выяснилось, компания показала прототип, а теперь выкатила машину в финальной, серийной спецификации. Главное отличие от прототипа — радикально увеличившаяся (до 2050 мм) ширина кузова и более развитое аэродинамическое оперение, которое создаёт на скорости 322 км/ч прижимную нагрузку в 2,5 т.

Силовая установка не изменилась: 2,88-литровая «битурбовосьмёрка» (950 л.с., 745 Нм) и 7-ступенчатая секвентальная коробка передач отвечают за привод задних колёс, а передние вращают два электромотора. Расположенные по бокам кузова 800-вольтовые батареи заряжаются при рекуперативном торможении либо от прикрученного к ДВС генератора, зарядка от внешнего источника не предусмотрена. Максимальная совокупная мощностью силовой установки —1250 л.с., но в виде опции предлагается апгрейд до 1350 л.с.

Двигатель V8 — это собственная разработка Czinger, он может раскручивать до 11 000 об/мин и пригоден для использования так синтетического климатически нейтрального топлива.

Сухая масса по сравнению с прототипом увеличилась с 1183 до 1240 кг, при этом максимальная скорость выросла с 432 до 452 км/ч. До 100 км/ч Czinger 21C разгоняется за 1,9 с, до 300 км/ч — за 8,5 с, до 400 км/ч — за 21,3 с.

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Фотографий интерьера финальной версии Czinger 21C производитель не опубликовал. На стадии прототипа смотреть там было практически не на что: два кресла, многофункциональный руль и два экрана.

Производство Czinger 21C начнётся в этом году, итоговая цена не объявлена. Год назад сообщалось, что за гиперкар из 3D-принтера придётся отдать не менее 1,7 млн долларов. В будущем Czinger обещает представить другие модели, спроектированные с помощью искусственного интеллекта и изготовленные с применением аддитивных технологий.

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