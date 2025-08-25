Лифтбек ×
Электрический Mercedes-AMG GT XX совершил кругосветку за 7,5 дней, но есть нюанс

25.08.2025

Сегодня утром компания Mercedes-Benz завершила изнурительный рекордный марафон на итальянском полигоне Нардо: 17 гонщиков и два прототипа Mercedes-AMG GT XX установили несколько мировых рекордов для электромобилей. Один из них — это наибольшая дистанция, преодолённая электромобилем за 24 часа, — 5479 км.

Спортивный электрический лифтбек Mercedes-AMG GT XX был представлен два месяца назад в статусе концепта, но, по сути, это полнофункциональный прототип, который в ближайшие месяцы превратится в серийную модель Mercedes-AMG. Чтобы прогреть публику перед дебютом серийной версии, два прототипа и весьма представительная команда гонщиков, механиков и инженеров отправилась на принадлежащий компании Porsche итальянский полигон Нардо, расположенный недалеко от одноимённого города в провинции Лечче. Гигантское профилированное кольцо полигона имеет длину 12,68 км, здесь регулярно проводятся высокоскоростные тесты и время от времени — рекордные заезды.

Напомним, что Mercedes-AMG GT XX оснащён трёхмоторной силовой установкой (один мотор на передней оси, два на задней), максимальная совокупная мощность которых составляет 1000 кВт (1360 л.с.). 800-вольтовая батарея имеет очень продвинутую систему охлаждения и поддерживает быструю зарядку на мощности до 850 кВт — такая мощность позволяет за 5 минут увеличить запас хода на 400 км по циклу WLTP. Максимальная скорость лифтбека — 360 км/ч, но для рекордного заезда команда решила наматывать круги на скорости 300 км/ч, решив, что это оптимальное значение с точки зрения расхода энергии — на более высоких скоростях пришлось бы чаще заряжаться.

Главной целью заездов было как можно быстрее проехать дистанцию кругосветного путешествия, равную длине экватора — 40 075 км. То есть де-факто кругосветки не было, а была лишь его имитация в изолированных и контролируемых условиях, но тем не менее. В заезде, как мы сказали выше, участвовали две машины, обе благополучно дошли до финиша. Управляли машинами 17 профессиональных гонщиков, они сменяли друг друга каждые два часа. В дневные часы на полигоне Нардо температура воздуха в тени достигала +35°C, на солнце было ещё жарче, но система охлаждения силовой установки Mercedes-AMG GT XX благополучно справилась с экстремальными нагрузками.

В итоге лучшая из машин преодолела 40 075 км за 7 дней 13 часов 24 минуты и 7,1 секунды, в среднем каждый Mercedes-AMG GT XX проезжал по 5300 км в сутки. Попутно был побит рекорд дистанции, преодолённой электромобилем за 24 часа, — 5479 км, и тут хотя бы есть, с кем сравнивать: недавно в этой дисциплине упражнялись «китайцы», лифтбек Xpeng P7 поехал за сутки 3961 км, кроссовер Xiaomi YU7 — за 3944 км. В целом немецкий лифтбек установил 25 различных рекордов среди электромобилей, в том числе лучшее время прохождения дистанции в 2000 км, 5000 км, 10 000 км и так далее.

Точная дата дебюта серийного электрического лифтбека Mercedes-AMG пока неизвестна — возможно, его покажут уже в сентябре в рамках автосалона в Мюнхене. В следующем году ожидается премьера электрического кроссовера Mercedes-AMG, построенного на той же платформе AMG.EA, что лежит в основе лифтбека.

1 комментарий
26.08.2025 05:51
Nervous

Точная дата дебюта будет объявлена как несостоявшаяся) скажут что опоздали с электричкой, мода прошла. Бабок на них правительства больше не дадут))

