Эффектный лифтбек Xpeng P7 вызвал ажиотажный спрос после премьеры

Компания Xpeng начала принимать предварительные заказы на модель P7 нового поколения. Новинка получила броскую внешность и множество технологичных фишек, клиенты могут выбрать автомобиль с задним или двухмоторным полным приводом.

Электрокар Xpeng P7 следующей, второй по счету генерации анонсировали еще в мае. А сегодня в Китае провели презентацию и открыли прием заявок, хотя пока и без объявления цен. Прайс-лист обещают опубликовать позже в этом месяце. Напомним, предшественник в строю с 2019 года, в 2023-м «первый» P7 пережил рестайлинг, после чего на домашнем рынке ему присвоили приставку в виде буквы i. Новый же автомобиль представлен без «довеска» в названии.

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В новом поколении «электричка» сменила формат – из седана она превратилась в лифтбек (ну или фастбек). К слову, еще на старте продвижения «второго» Xpeng P7 производитель особо подчеркивал, что это не концепт, а серийный автомобиль. Что ж, у пятидверки действительно эффектная внешность.

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Модель получила узкие фары, над которыми проходит сплошная светодиодная полоска. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Спереди и сзади также есть дополнительные скошенные LED-линии. Как и предшественник, лифтбек еще имеет безрамочные боковые двери с выдвижными ручками. А за доплату все так же можно будет заказать передние двери, открывающиеся вверх. В переднем бампере есть активные заслонки, на корме – подъемный спойлер. Для нового Xpeng P7 предусмотрены 20- или 21-дюймовые колеса необычного дизайна. Наконец, в Xpeng заявили, что кузов красят той же краской, что и модели Rolls-Royce и Bentley.

В основе нового Xpeng P7 лежит платформа с 800-вольтовой электросистемой, лифтбек имеет пневмоподвеску. Длина новинки равна 5017 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1427 мм, колесная база – 3008 мм. Для сравнения, габариты прежнего седана: 4888/1896/1450 мм, расстояние между осями – 2998 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd пятидверки – 0,201 против 0,236 у седана. Объем багажника лифтбека составляет 575 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда – 1929 литров. Спереди есть дополнительный отсек на 56 литров.

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В салоне – узкий приборный экран и гигантский тачскрин мультимедийной системы. Второй планшет можно наклонять влево/вправо и вверх/вниз на 15 и 10 градусов соответственно. Лифтбеку также достался проекционный дисплей с дополненной реальностью (87 дюймов).

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Свой тачскрин есть и у задних седоков – он встроен в торец центрального тоннеля. А в передних дверях расположены не только физические клавиши, но и сенсорные панели, которые обеспечивают быстрый доступ к некоторым функциям (например, к настройкам атмосферной подсветки). Разумеется, в списке оборудования заявлены все современные водительские ассистенты. Ну и конечно, электроника – с искусственным интеллектом.

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Новый Xpeng P7 представлен в трех модификациях. На задней оси базовой версии расположен 367-сильный электромотор, такой лифтбек получил батарею емкостью 74,9 кВт*ч, запас хода – 702 км по китайскому циклу CLTC. «Среднее» исполнение тоже предложено с задним приводом, двигатель тот же, а вот аккумулятор – емкостью 92,2 кВт*ч, дальнобойность – 820 км. Топовый Xpeng P7 – это двухмоторный полный привод, суммарная отдача составляет 594 л.с. Полноприводный лифтбек также укомплектован батареей на 92,2 кВт*ч, запас хода – 750 км. Заявлено, что двухмоторный Xpeng P7 наберет первую «сотню» за 3,7 секунды. Максимальная скорость едина для всех вариантов – 230 км/ч.

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Для того чтобы забронировать Xpeng P7 нового поколения нужно внести депозит в размере всего 99 юаней (1100 рублей по текущему курсу). И пусть цен пока нет, публике лифтбек приглянулся: как сообщили в компании, всего через 6 минут и 37 секунд после запуска электрокар собрал более 10 000 заявок.

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Прежний седан Xpeng P7i в Китае доступен с единственным электромотором на задней оси мощностью 276 л.с. и батареей емкостью 86,2 кВт*ч, запас хода – 702 км. Раньше у модели первого поколения тоже было полноприводное исполнение (472 л.с.), но сейчас такой вариант на родине не продают. Цена электроседана начинается с отметки 249 900 юаней (2,8 млн рублей).