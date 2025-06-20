Ещё один конкурент Land Rover Defender из Китая: к премьере готовится FangChengBao Tai 7

Премиальный бренд FangChengBao, принадлежащий китайской компании BYD, готовится вывести на рынок свою четвёртую модель — большой пятиместный plug-in гибридный SUV Tai 7, сегодня он всплыл в электронной базе китайского Минпрома.

Бренд FangChengBao был запущен в 2023 году, в иерархии BYD он занимает место между лакшери-брендом Yangwang и премиум-брендом Denza. Дебютной моделью FangChengBao стал среднеразмерный рамный внедорожник Leopard 5 (он же Bao 5) с plug-in гибридной силовой установкой, в прошлом году на рынок вышел соплатформенный флагманский рамный внедорожник Leopard 8 (он же Bao 8).

Весной этого года в продаже появилась третья модель FangChengBao — компактный электрический кроссовер Tai 3 с несущим кузовом из новой линейки Tai (钛), название которой в переводе с китайского на русский означает «титан». Линейка Tai позиционируется как менее хардкорная по сравнению с Leopard.

Пока что дела у FangChengBao идут весьма бодро: в Китае с января по май текущего года, по данным CAAM, реализовано 41 843 автомобиля этого бренда (+105,4% по сравнению с АППГ).

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Засвеченный сегодня FangChengBao Tai 7 имеет такую же колёсную базу, как у флагманского внедорожника Leopard 8, — 2920 мм, но габариты у Tai 7 поскромнее и сопоставимы с таковыми у Land Rover Defender 110: габаритная длина — 4999 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1865 мм. По дизайну FangChengBao Tai 7 тоже слегка напоминает Land Rover Defender 110, особенно при виде сбоку.

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Насколько Tai 7 и Leopard 8 унифицированы по технике и унифицированы ли вообще, пока неизвестно — не исключено, что Tai 7 вообще имеет несущий кузов. Салон у Tai 7 строго пятиместный, тогда как Leopard 8 имеет трёхрядную компоновку.

В электронной базе китайского Минпрома Tai 7 заявлен как plug-in гибридный SUV с установленным спереди 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 156 л.с. У базовой версии Tai 7 будет только один электромотор на задней оси мощностью 200 кВт (272 л.с.), старшие версии вдобавок к этому электромотору получат второй электромотор на передней оси мощностью 160 кВт (218 л.с.). Ёмкость тяговой батареи — 26,6 либо 35,6 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — от 100 до 130 км по циклу CLTC в зависимости от модификации. Снаряженная масса — от 2230 до 2480 кг.

Сколько будет стоить FangChengBao Tai 7, пока можно только гадать. Рискнём предположить, что он окажется дешевле более компактного, но технически более продвинутого внедорожника Leopard 5, который, к слову, вначале этого года пережил небольшой рестайлинг. Рамный Leopard 5 бывает только полноприводным, с двумя электромоторами, его минимальная цена в Китае сейчас составляет 239 800 юаней (2,6 млн рублей в переводе по текущему курсу).