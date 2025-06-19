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  • Не то, что вы подумали: в Японии представлен прощальный Lexus IS 500 Climax Edition

Не то, что вы подумали: в Японии представлен прощальный Lexus IS 500 Climax Edition

19.06.2025 105 0 1

Lexus готовит публику к скорому расставанию со среднеразмерным седаном IS четвёртого поколения: в Японии анонсирована спецверсия с мотором V8, получившая рискованное для русского уха название Climax Edition.

Седан IS появился в модельном ряду Lexus в 1999 году, с тех пор он разошёлся по миру тиражом около 1,3 млн экземпляров. Сейчас завод Toyota в японском городе Тахара производит формально четвёртое поколение Lexus IS, хотя на самом деле «четвёртый» IS – это всего лишь результат не самого глубокого рестайлинга седана третьего поколения, который дебютировал в 2013 году. Таким образом актуальной модели уже 12 лет и спрос на неё в силу морального устаревания потихоньку снижается, но Lexus старается регулярно подогревать его различными спецверсиями IS.

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В мае в США был представлен Lexus IS 500 Ultimate Edition (США, напомним, — главный рынок для марки Lexus), который будет выпущен тиражом 500 экземпляров и пока не поступил в продажу, а сегодня аналогичная машина заявлена для Японии, но под именем Climax Edition. В переводе с английского на русский Climax означает в первую очередь «кульминация» или «пик развития» — таким образом маркетологи Lexus, видимо, хотят подчеркнуть, что эволюция «четвёртого» IS завершена и скоро он отправится в отставку.

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Lexus IS 500 — единственный в мире серийный среднеразмерный седан с атмосферным V8, а именно с 5,0-литровым 2UR-GSE, который в спецификации для японского рынка выдаёт 481 л.с. и 535 Нм. Вся мощность передаётся на задние колёса через 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» и самоблокирующийся дифференциал Torsen.

Особенности версии Climax Edition — это более мощные передние дисковые тормоза диаметром 380 мм с 6-поршневыми суппортами Brembo, 19-дюймовые кованые колёса BBS, эксклюзивный серый цвет кузова Neutrino Gray (впрочем, вместо него можно выбрать любой из стандартных цветов), салон с красно-чёрной комбинированной обивкой (руль и селектор АКП обиты натуральной кожей, сиденья — кожзамом), приборный экран с приветственной надписью IS 500 Ultimate Edition, часы с объёмным эффектом подложки циферблата, памятные таблички IS 500 Ultimate Edition на центральной консоли и порогах, красные ремни безопасности и красная окантовка напольных ковриков.

Lexus IS 500 Climax Edition будет выпущен тиражом 500 экземпляров, у японских дилеров он появится в августе этого года по цене 9 500 000 иен (5,15 млн рублей в переводе по текущему курсу). Сколько ещё Lexus IS продержится на конвейере и какая модель придёт ему на смену, пока непонятно: возможно, это будет серийный электроседан по мотивам концепта Lexus Electrified Sedan двухлетней давности, возможно, что-то другое.

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