Новинка Lexus дебютирует в октябре: другая платформа и рулевое управление «по проводам»

Пока безымянный электромобиль японского бренда будет представлен в статусе концепта, а серийную версию придётся подождать до 2026 года.

Марка Lexus, принадлежащая японской корпорации Toyota, сегодня анонсировала очередную новинку, правда, подробностей о ней пока немного. Известно, что это будет электромобиль, который в статусе шоу-кара дебютирует в рамках выставки Japan Mobility Show, которая пройдёт в Токио с 26 октября по 5 ноября. В компании добавили, что производство серийной версии модели, в основу которой ляжет очередной концепт, будет налажено через три года.

На фото: концепты Lexus

Имя будущей новинки, даже грядущего шоу-кара, Lexus пока держит в секрете. Производитель пообещал модели «кардинально измененный метод производства», а у самого электрокара будет «революционная модульная конструкция кузова» и полностью переработанное программное обеспечение. При этом в компании отметили, что дизайн «зелёного» автомобиля будет соответствовать стилю и потребностям Lexus.



На фото: концептуальный внедорожник Lexus Electrified SUV

Вероятно, силуэт новинки в угоду аэродинамике окажется обтекаемым, а отделку салона (опять же в угоду современным тенденциям) выполнят из экологичных материалов. Разработчики компании активно занимаются вопросом снижения веса электрокара, что должно положительно сказаться на производительности и динамических показателях будущей модели Lexus.



На фото: концепт Lexus Electrified Sedan

Предполагается, что новинку оснастят рядом недавних разработок Lexus. Так, будущий электромобиль, вероятно, получит систему полного привода Direct4, а также рулевое управление «по проводам»: напомним, у серийного кроссовера Lexus RZ, представленного минувшей весной аналогичная система One Motion Grip доступна за доплату (эта опция имеется и у электрического паркетника Toyota bZ4X).



На фото: шоу-кар Lexus Electrified Sport

В основу новой «электрички» японского бренда, судя по всему, ляжет некая новая модульная платформа. Подробностей о ней пока нет. Вероятно, на этой «тележке» в дальнейшем смогут базироваться будущие электромобили Toyota и Lexus так называемого нового поколения. Официальной информации о технике электрокара ещё нет, очевидно лишь, что его установка будет насчитывать не менее двух моторов.



На фото: Lexus RZ

Скорее всего, безымянная модель Lexus частично разделит «начинку» с будущими серийными новинками Toyota (недавно компания рассказала подробнее о тяговых литий-ионных батареях следующей генерации). На серийных машинах новый аккумулятор дебютирует как раз в 2026 году. Он предполагает максимальный запас хода без подзарядки до 800 км, а на зарядку с 10 до 80% ему понадобится 20 минут. Японцы пояснили, что производство таких батарей обойдётся на 20% дешевле по сравнению с затратами на выпуск нынешних аккумуляторных блоков.



По плану Toyota, в 2027-2028 годах появится литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий максимальную дальность действия свыше 1000 км. При этом траты на производство таких тяговых батарей снизятся ещё на 10%. В это же время в компании ожидают выхода твердотельного аккумулятора, который сможет зарядиться с 10 до 80% всего за 10 минут. Изначально максимальная дальнобойность составит 1200 км, затем эту планку планируется поднять до 1500 км.



На фото: салон Lexus RZ

Ранее Lexus объявил о планах перейти на разработку и выпуск только электромобилей к 2035 году. В актуальной линейке марки есть только один электрокар – уже упомянутый паркетник RZ. В дальнейшем появятся и другие «зелёные» модели бренда, в их основу могут лечь представленные в прошлом году концепты: в списке шоу-каров числились спортивный автомобиль, большой внедорожник, а также модели с низкой посадкой в кузовах седан, хэтчбек и кабриолет.

