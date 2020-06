Lexus IS нового поколения: подвеску доработали, а платформу и моторы трогать не стали

Lexus представил седан IS третьего поколения в 2013 году, а три года спустя модель слегка обновили (изменения были «косметическими»). Отметим, одним из главных рынков для японского бренда является США. Продажи «четырёхдверки» здесь постепенно снижались с 2015 года, только за прошлый год Lexus IS с результатом 14 920 машин потерял почти 35% (по сравнению с 2018-ым). Для сравнения, BMW 3 series за тот же период в Штатах разошёлся тиражом 47 827 шт. (+7,3%), а Mercedes-Benz C-Class – 49 151 шт. (-18,6%). Теперь Lexus рассекретил IS четвёртой генерации.



Несмотря на смену поколений седан остался на прежней платформе New N (на ней также базируется «двухдверка» Lexus RC). Соответственно, расстояние между осями не изменилось и составляет 2800 мм. Остальные габариты «подросли» из-за иных внешних кузовных деталей: длина увеличилась на 30 мм (до 4705 мм), ширина – на 30 мм (до 1840 мм), а высота – на 5 мм (до 1435 мм).



Спереди у нового Lexus IS по-прежнему двухрычажная подвеска, а сзади – «многорычажка». Но теперь используются другие пружины и стабилизатор поперечной устойчивости, которые, как рассказали в компании, стали легче на 20% и 17% соответственно. Стальные передние рычаги заменили на алюминиевые, они также весят меньше (на 18%).

У «четвёртого» Lexus IS радиаторная решётка имеет примерно прежнюю форму, но другой рисунок (оформление под актуальный фирменный стиль бренда). Автомобиль также получил новую головную оптику со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями (они по форме напоминают «галочки»). Задние фонари видоизменились, теперь они соединены между собой узкой светодиодной полосой. Стандартные версии седана IS получили колёса размером 18 дюймов (у нынешней версии – 17-дюймовые), а в качестве опции доступны 19-дюймовые. Отметим, версию F Sport можно узнать по другому узору решётки радиатора, спойлеру на крышке багажника и иным бамперам.



В интерьер нового седана изменений меньше. Так, у «четвёртого» IS имеется слегка переработанная передняя панель с новыми круглыми дефлекторами по бокам. Сенсорный экран мультимедийной системы (диагональ у начальных версий – 8 дюймов, у топовых – 10,3 дюйма) стал на 76 мм ближе к водителю, причём теперь он не встроен в приборную панель. На центральном тоннеле место джойстика, отвечающего за управление акустической системой, занял тачпад. Рулевое колесо и блок управления климат-контролем остались прежними.



Линейку двигателей Lexus IS нового поколения оставили без изменений. Для заднеприводного IS 300 предусмотрен 2,0-литровый четырёхцилиндровый «турбомотор» с отдачей 244 л.с. (349 Нм), который комплектуется восьмиступенчатым «автоматом». Полноприводной «четырёхдверке» положен 264-сильный «атмосферник» V6 объёмом 3,5 литра (320 Нм), идущий в паре с 6АКП. Версия IS 350 оснащается тем же 3,5-литровым мотором, но он форсирован до 315 л.с. (379 Нм). Эта версия может быть как заднеприводой (с 8АКП), так и полноприводной (с шестиступенчатым «автоматом»). На разгон от 0 до 97 км/ч Lexus IS 350 с задним приводом нужно 5,6 секунды, с полным – 5,7 секунды. Любопытно, что американском релизе информации о гибридной версии нет, а в японском указано, что в линейке модели в США и Канаде будет и вариант с гибридной силовой установкой на основе мотора объёмом 2,5 литра (совокупная отдача системы равна 223 л.с.). Такая версия есть у нынешнего европейского седана, кстати, этот рынок модель покидает.

В компании объявили, что «четвёртый» IS будет доступен клиентам в Северной Америке, Японии, странах Ближнего Востока и на некоторых рынках Южной Америки, Океании и Азии. Новый седан доберётся до дилерских центров осенью текущего года. Цены пока не объявлены.