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В последний путь: Lexus прощается с большим спортседаном GS

23.04.2020 1523 4 0

Премиальный бренд компании Toyota официально объявил о завершении производства седана GS четвёртого поколения в августе этого года и представил его прощальную версию Eternal Touring для японского рынка.

 

Первый Lexus GS дебютировал в 1993 году, а нынешнее четвёртое поколение седана вышло на глобальный рынок в 2012-м. Слово «глобальный» здесь важно, потому что первый GS предназначался для рынка США, исторической родины бренда Lexus, а седан четвёртого поколения продавали также в Европе, в Японии, в России и много где ещё. Но успеха, несмотря на широту распространения, не случилось. В Европе в год удавалось продавать немногим более двух тысяч экземпляров GS, в США лучшим годом для седана четвёртого поколения стал 2015-й, когда удалось реализовать 23 117 машин. В прошлом году Lexus GS в Америке разошёлся тиражом всего 3378 экземпляров. Из Европы модель уже ушла. В России два последних седана GS был проданы официальными дилерами в 2018 году, в 2017-м своих покупателей нашли девять машин, в 2016-м — шесть…

В общем, полноценного конкурента «пятёрке» BMW из Lexus GS не получилось, хотя задатки были неплохие: классическая компоновка и благородный профиль, эффектная деталировка (GS первым примерил нынешнее фирменное для Lexus веретенообразное оформление передка), мощные и надёжные атмосферные моторы V6 и V8, благожелательные отзывы прессы.

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В слабых продажах виноваты отчасти другие модели Lexus: любители драйва выбирали более компактный IS, любители комфорта — камриподобный ES с поперечным расположением силового агрегата. Lexus ES, к слову, в прошлом году разошёлся в США тиражом 51 336 экземпляров, что на 6% больше, чем в 2018-м. Собственно ES и будет теперь единолично представлять марку Lexus в бизнес-классе, а GS доживает свои последние месяцы — его сборка в Японии прекратится в августе этого года, о чём сегодня было объявлено официально, хотя первые слухи о закате карьеры GS появились ещё три года назад.

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Для японского рынка подготовлено специально специальное прощальное исполнение GS, которое назвали Eternal Touring — его можно перевести как «вечное путешествие» или, если литературно, «последний путь». К особенностям прощальной комплектации относятся залитая чёрным глянцем фальшрадиаторная решётка, чёрные корпуса зеркал, чёрная накладка-спойлер на крышке багажника, уникальный дизайн колёсных дисков, оранжевые тормозные суппорты, кожаный салон с цветными вставками и декоративными карбоновыми накладками.

Исполнение Eternal Touring будет доступно с 1 июня этого года для версий GS450h, GS350, GS300h и GS300. Цены начинаются с отметки 7 100 000 иен — это 5,1 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ.

В США, вероятно, в ближайшее время появится своя прощальная версия Lexus GS.

седан Япония авторынок Lexus Lexus GS

 

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4 комментария
23.04.2020 12:48
altersin

Я не понял, это конкретно это поколение сворачивают или в целом модель?

23.04.2020 22:02
Дмитрий

Читай тексты по два раза, нсли с первого понять не получается.

23.04.2020 23:57
altersin

написано конкретно про текущий GS, но в таком духе, что преемника не будет, поэтому и спросил

24.04.2020 15:45
Имя Фамилия

Собственно ES и будет теперь единолично представлять марку Lexus в бизнес-классе, а GS доживает свои последние месяцы — его сборка в Японии прекратится в августе этого года, о чём сегодня было объявлено официально, хотя первые слухи о закате карьеры GS появились ещё три года назад.

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