Обновлённый Lexus LS: лунный блеск, умные фары, автопилот и тишина

Дебютировавший в начале 2017 года Lexus LS пятого поколения получил очень яркий, типично японский дизайн, но пока не добился коммерческого успеха: на ключевом для бренда американском рынке, по данным ресурса CarSalesBase, в прошлом году продано 5528 экземпляров, на 41% меньше, чем в 2018-м, тогда как лидер представительского сегмента Mercedes-Benz S-класса разошёлся тиражом 12 528 шт. (-16%), «семёрка» BMW — 8823 шт. (+7%), Cadillac CT6 — 7951 шт. (-18%). В России продажи японского флагмана в прошлом году сократились на 53% до 140 единиц.

Обновление, призванное повысить привлекательность Lexus LS, получилось комплексным, но отнюдь не радикальным. Снаружи седан получил видоизменённые боковые секции переднего бампера, новые адаптивные светодиодные фары с технологией BladeScan (вращающиеся зеркала позволяют освещать переферийные области и не ослеплять водителей соседних машин), новый низ заднего бампера, более тёмные матовые подложки задних фонарей, новый дизайн колёсных дисков и топовую лунно-серебристую краску Gin-ei Luster, отличающуюся визуальной глубиной и причудливой игрой света и тени.



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В салоне — новые материалы отделки (в частности, менее рельефная прострочка кожаной обивки), более мягкие подушки сидений, улучшенная шумоизоляция (в том числе доработанный алгоритм активного шумоподавления), цифровое зеркало заднего вида, слегка видоизменённые дверные карты и главное — отдельно стоящий сенсорный 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы вместо прежнего, инсталлированного в переднюю панель. Тыкать пальцем в экран, впрочем, необязательно — тачпад на центральном тоннеле сохранился.



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В оборудовании заявлена система Lexus Teammate, которая, судя по описанию, является ничем иным как автопилотом второго уровня по классификации SAE: она сама разгоняется и тормозит, меняет полосы, совершает обгоны и не пугается разделения полос на развязках. Но в описании не сказано, что водитель может убрать руки с руля, как это допускается при использовании аналогичных систем у Ford и GM.



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По «железу» изменения следующие: подвеска перенастроена ради улучшения плавности хода (применены новые амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости), двигатель получил новые опоры, снижающие уровень передаваемых в салон вибраций.



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Линейка силовых агрегатов прежняя, но гибридный LS 500h (359 л.с., в России не представлен) теперь активнее использует электромотор при разгонах (ускорение получается более плавным и тихим), а LS 500 (421 л.с. в России) теперь чаще использует верхние передачи 10-ступенчатого «автомата» (опять-таки ради снижения уровня шума). О каких-либо изменениях в настройках базовой для нашей страны версии LS 350 (315 л.с.) пока ничего не сообщается.



В Японии продажи обновлённого Lexus LS стартуют в конце этого года, в других странах — в 2021 году.