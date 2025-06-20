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Продажи нового Nissan Murano разочаровывают, его производство приходится сокращать

20.06.2025 792 0 1

Вышедший в конце прошлого года на американский рынок среднеразмерный кроссовер Nissan Murano четвёртого поколения не оправдал надежд производителя и дилеров, на складах скопился пятимесячных запас этих машин, новенький Murano уже приходится продавать со скидками.

Разработанный специально для США Nissan Murano хорошо известен в России, кроссоверы второго и третьего поколений производились в нашей стране на предприятии, ныне именуемом «Автозавод Санкт-Петербург». В США пик продажи Murano пришёлся на третье поколение и 2016 год — тогда было реализовано 86 953 экземпляра этой модели, а худшим для Murano годом в США стал 2024-й, когда было продано всего 19 316 шт. Стремительное падение спроса связано с моральным устареванием кроссовера третьего поколения и сменой вкусовых предпочтений клиентов.

Премьера «четвёртого» Murano состоялась в октябре прошлого года, в начале декабря началось производство нового Murano на заводе Nissan в городе Смирна (штат Теннесси) и в конце того же месяца кроссовер поступил в продажу. В первом квартале текущего года продажи Murano в США составили 8702 шт., что на 84,1% больше результата первого квартала 2024 года, но, во-первых, в это число попали также оставшиеся на складах кроссоверы прошлого поколения, а во-вторых, руководство Nissan рассчитывало на куда лучшие цифры.

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По данным Automotive News, завод в Смирне должен был произвести в этом году 60 000 экземпляров нового Murano, но из текущей динамики спроса стало ясно, что столько не нужно (даже с учётом того, что часть машин идёт в Канаду), поэтому план производства на этот год сокращён на 21% до 47 400 машин. Вдобавок Nissan уже предлагает на новый Murano скидки в размере от 1000 до 2000 долларов, чтобы дилеры взяли побольше машин на реализацию, притом что запас по Murano и так уже достиг пяти месяцев, что на 15% больше запаса по другим моделям.

Что же пошло не так? По словам дилеров, многие традиционные клиенты Nissan Murano просто отвернулись от этой модели, так как Nissan слишком долго тянул со сменой поколений — «третий» Murano продержался в строю более десяти лет. Проще говоря, когда владельцам «третьего» Murano пришла пора менять машину, они не стали покупать точно такую же, а ушли к конкурентам. Вдобавок в сегменте среднеразмерных SUV сейчас не только в США, но и во всём мире наблюдается повышенный спрос на машины с брутальным дизайном, в этом смысле «гладкий и сладкий» новый Murano прошёл мимо трендов рынка.

Некоторые клиенты также пеняют на отсутствие у нового Murano статусного двигателя V6 — отныне все версии оснащаются 2,0-литровой бензиновой «трубочетвёркой» (244 л.с., 353 Нм) в паре с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод — передний либо полный, но передний предлагается только в сочетании с базовой комплектацией SV, что стоит от 40 470 долларов без учёта доставки. Гибридной версии у нового Murano нет, хотя в прошлом поколении такая версия была, а спрос на гибриды в США сейчас растёт на фоне разочарования в электромобилях, то есть и тут новый Murano проспал своё счастье.

В целом продажи Nissan в США в первом квартале текущего года выросли на 6,3% до 253 920 автомобилей. Наибольшим спросом пользуется компактный по американским меркам кроссовер Rogue (он же X-Trail на других рынках): он разошёлся тиражом 62 102 шт., но это на 31,6% меньше продаж в январе-марте 2024 года.

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