Новый Nissan Murano стал доступен к заказу: ожидаемо дороже предшественника

Компания Nissan выводит на рынок кроссовер Murano нового поколения. Модель предложена с безальтернативной турбочетверкой 2.0, причем теперь только базовая версия бывает с передним приводом.

Мировая премьера паркетника Nissan Murano четвертой генерации состоялась в США в октябре текущего года. На конвейер американского завода компании модель встала в начале декабря. Теперь же в Штатах опубликован прайс-лист новинки, дилеры открыли прием заказов, хотя поставки клиентам ожидаются лишь в начале следующего года.

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Напомним, в новом поколении длина Murano почти не изменилась (показатель «четвертого» паркетника – 4900 мм). Колесная база (2824 мм) и вовсе такая же, как у предшественника. Зато дорожный просвет вырос со 175 до 211 мм. Особенности дизайна свежего кроссовера – широкая радиаторная решетка с горизонтальными полосками и встроенными диодными линиями ходовых огней, узкие фары и единая плашка задних фонарей. В салоне установлены многослойная передняя панель, двухспицевый руль и табло.

На смену атмосфернику V6 3.5 (262 л.с., 325 Нм) и вариатору пришли турбочетверка 2.0 VC-Turbo (243 л.с., 352 Нм) с изменяемой степенью сжатия и классический девятиступенчатый автомат. Как и раньше, кроссовер предложен в трех комплектациях. При этом теперь лишь базовая версия SV бывает с передним или полным приводом, а вот варианты SL и Platinum исключительно полноприводные (предыдущий Murano во всех исполнениях был доступен как с передним, так и с полным приводом).

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В списке стандартного оборудования новой модели значатся: светодиодная оптика, упомянутое табло (экраны приборки и мультимедиа, каждый диагональю 12,3 дюйма), двухзонный климат-контроль с сенсорной панелью управления, подогрев передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, система активного шумоподавления, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. В версии SL появляются панорамный люк, подогрев руля, аудиосистема Bose и камеры кругового обзора (включая функцию «прозрачный капот»). Топовый Nissan Murano Platinum – это также 21-дюймовые колеса вместо 20-дюймовых, вентиляция и массажер передних кресел, подогрев задних сидений, проекционный дисплей.

Базовый переднеприводный паркетник без учета налогов и доставки обойдется в 40 470 долларов (около 4,2 млн рублей по актуальному курсу), Murano SV с полным приводом оценили в 41 470 долларов (4,3 млн рублей). За полноприводные версии SL и Platinum просят 46 560 и 49 600 долларов соответственно (4,8 млн и 5,1 млн рублей). За доставку нужно будет выложить 1390 долларов (144 000 рублей). Старый Nissan Murano, разумеется, дешевле: переднеприводный кроссовер стоит от 38 740 (тоже без налогов и доставки; 4 млн рублей), полноприводный – от 40 440 долларов (4,2 млн рублей). Впрочем, свежий SUV намного богаче.