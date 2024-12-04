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Кризисный Nissan запустил производство Murano нового поколения

04.12.2024 1166 0 0

Паркетник четвертой генерации встал на конвейер американского завода Nissan. В Штатах продажи модели стартуют в начале следующего года.

Компания Nissan сейчас переживает непростые времена. В частности, фирма теряет прибыль, вдобавок у нее довольно мрачные перспективы на крупнейших китайском и американском рынках. В связи с кризисом Nissan решил продать часть акций Mitsubishi и сократить примерно 9000 рабочих по всему миру. Тем не менее ниссановцы продолжают обновление своего модельного ряда. Так, в начале прошлого месяца в США представили кроссовер Murano четвертого поколения. А теперь американское подразделение объявило о старте серийного производства паркетника на заводе в Смирне, штат Теннеси (там же делали модель предыдущей генерации).

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В продажу новый Nissan Murano поступит в начале следующего года. Сообщается, что к марту 2025-го компания планирует нарастить выпуск модели четвертой генерации до «более чем 6700 автомобилей в месяц». К слову, предшественник дебютировал аж в 2014 году. То есть нет ничего удивительного в том, что «старичок» растерял покупателей: с января по сентябрь 2024-го (Nissan публикует квартальные отчеты) в Штатах продажи кроссовера рухнули на 45% до 14 437 единиц. Из США Nissan Murano также поставляют в соседнюю Канаду, но там спрос совсем скромный – за девять месяцев реализовано 2702 шт. (-28%). Впрочем, у свежего паркетника есть все шансы вернуть утраченные позиции – модель получилась довольно эффектной.

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Среди особенностей внешности новинки – купеобразный силуэт, широкая радиаторная решетка с горизонтальными полосками и встроенными диодными линиями ходовых огней, единая плашка задних фонарей. В салоне появились многослойная передняя панель, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. 

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Уже в базе американский Nissan Murano имеет табло (объединенные экраны приборки и мультимедийной системы, каждый диагональю 12,3 дюйма), двухзонный климат-контроль с сенсорной панелью управления, подогрев передних сидений, беспроводную зарядку, систему активного шумоподавления, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Топ-версия – это еще панорамный люк, вентиляция и массажер кресел, проекционный дисплей, камеры кругового обзора (включая функцию «прозрачный капот»).

На смену атмосфернику V6 3.5 (262 л.с., 325 Нм) и вариатору пришли турбочетверка 2.0 VC-Turbo (243 л.с., 352 Нм) с изменяемой степенью сжатия и классический девятиступенчатый автомат. Привод передний или полный.

Цены нового Nissan Murano все еще не объявлены. Предыдущий кроссовер без учета налогов и доставки обойдется минимум в 38 740 долларов (около 4 млн рублей по актуальному курсу).

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