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  • Глава Минфина Германии: «Правительство не поддержит запрет машин с ДВС в Европе»

Глава Минфина Германии: «Правительство не поддержит запрет машин с ДВС в Европе»

22.06.2022 234 0 0

В Евросоюзе обостряется дискуссия вокруг потенциального запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года: ведущие министры германского правительства публично высказались против этой идеи и указали на разумные альтернативы — например, синтетическое топливо, способное продлить жизнь ДВС без ущерба для окружающей среды.

 

Жёсткая экологическая доктрина вкупе с углеродными штрафами привели к самым масштабным структурным изменениям в автопроме развитых стран со времён изобретения конвейера: все крупные компании вынуждены тратить миллиарды долларов и евро на электрификацию своих модельных линеек и готовятся к полному либо частичному запрету машин с ДВС. Правительство Евросоюза настаивает на полном запрете ДВС после 2035 года, как на необходимой мере в борьбе с изменениями климата. При этом дискуссии о природе этих изменений, в частности о парниковом эффекте и глобальном потеплении, давно покинули публичное пространство — любой человек, осмеливающийся сомневаться в справедливости и научной обоснованности теории глобального потепления, сегодня подвергается обструкции и становится жертвой культуры отмены.

Тем не менее ряд европейских политиков, защищающих национальные интересы своих стран, не критикуя нужность борьбы с антропогенными выбросами СО2, высказывают сомнения в выбранных методах — мол, поголовная электрификация автомобильного транспорта проблем не решит, а создаст новые, неподъёмные для экономики даже таких мощных стран, как Германия.

Как сообщает газета Automobilwoche, вчера на Дне промышленности в Берлине министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что федеральное правительство этой страны не поддержит запрет на продажу новых автомобилей с ДВС на уровне ЕС, потому что полностью перейти на электромобили к 2035 году невозможно, а конкуренция технологий является неотъемлемой частью рыночной экономики. В качестве альтернативы электромобилям Линднер предлагает синтетическое топливо — его активной разработкой, например, занимается компания Porsche. От себя добавим, что за последний год в автопроме резко активизировались разработки водородных ДВС, они тоже могут стать альтернативой электрическим силовым установкам и позволят сохранить рабочие места в традиционных сектора автопрома.

Позицию Линднера поддерживает министр транспорта Германии Фолькер Виссинг, но с коллегами не согласна Штеффи Лемке — министр окружающей сред Германии: она, будучи представителем партии «Зелёных», поддерживает предложение Евросоюза по запрету ДВС после 2035 года. В общем, заявление Линднера по поводу позиции всего федерального правительства выглядит несколько самонадеянным и пока нет ясности, как Германия будет голосовать по поводу запрета ДВС на уровне ЕС.

Отсутствие консолидированной позиции по экологическому развитию Европы не позволяет пока утвердить даже экологические нормы Евро 7, которые должны вступить в силу после 2025 года. Ситуацию усугубляют начавшиеся 24 февраля геополитические события, ставящие безопасность и первичные потребности экономик стран Европы выше далёких и трудно достижимых экологических идеалов. Тем не менее об ослаблении экологической доктрины вопрос пока никто не ставит, но многие политики наверняка уже об этом думают.

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