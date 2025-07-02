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  • Новый Mitsubishi Grandis: вместо минивэна — ещё один клон паркетника Renault

Новый Mitsubishi Grandis: вместо минивэна — ещё один клон паркетника Renault

02.07.2025 118 0 0

Компания Mitsubishi представила компактный переднеприводный кроссовер Grandis для европейского рынка — это очередной продукт бэдж-инжиниринга, а именно слегка перелицованный Renault Symbioz.

Ранее на этой неделе мы рассказывали о том, что Mitsubishi не собирается баловать европейцев оригинальными моделями и продолжит им скармливать клонов Renault — благо, этот нехитрый приём работает и обеспечивает Mitsubishi рост продаж. Что же заставляет европейцев покупать модели Renault с эмблемами Mitsubishi? Вероятно, приверженность японской марке и хорошие коммерческие условия: заводская гарантия для нового Grandis составляет аж восемь лет или 160 000 км пробега. Вдобавок просто не каждый обыватель знает, что под видом Mitsubishi ему подсовывают Renault, а если и знает, то не придаёт этому большого значения — мол, теперь все машины на одно лицо.

Пятнадцать лет назад Mitsubishi предлагала под именем Grandis эффектный минивэн с дизайном от француза Оливье Буле, но тогда вся техника была японской, а новый Mitsubishi Grandis, можно сказать, полностью французский, так как является клоном Renault Symbioz, дизайн которого разработал Жиль Видаль (тоже француз). Исходный кроссовер Renault Symbioz на модульной платформе CMF-B дебютировал в прошлого году, в этом году он пережил техническую модернизацию и получил новые гибридные силовые установки. Выпускается Symbioz на заводе Renault в испанском городе Вальядолид, здесь же пропишется родственный Mitsubishi Grandis. Напомним, что Symbioz — это, по сути, слегка удлинённый Renault Captur, а новый Mitsubishi Grandis соответственно является удлинённой версией актуального кроссовера Mitsubishi ASX, сделанного из Renault Captur.

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Снаружи Mitsubishi Grandis отличается от Renault Symbioz иным оформление передка в фирменном для Mitsubishi стиле Dynamic Shield с залитой чёрным глянцем центральной частью, но фары при этом — точно такие же, как у Renault. Корма нового Grandis удостоилась оригинальных фонарей, точнее частей, расположенных на крышке багажника — они крупнее и эффектнее, чем у Renault. Ну и дизайн колёсных дисков (17, 18 либо 19 дюймов) у Mitsubishi свой собственный.

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Салон у Mitsubishi Grandis точно такой же, как у Symbioz, только нашлёпка с эмблемой на ступице руля другая. Мультимедийный экран имеет диагональ 10,4 дюйма и разрешение, как у дешёвого смартфона — 960 x 1280 точек, приборный экран — 7- либо 10-дюймовый. Богатые версии щеголяют 410-ваттной аудиосистемой Harman Kardon Premium Audio и имеют два десятка различных электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль. Задние сиденья можно двигать взад-вперёд в диапазоне 160 мм, при их крайнем переднем положении объём багажника составляет 434 л, со сложенными спинками — 1455 л.

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Новый Mitsubishi Grandis будет предлагаться с позаимствованными у обновлённого Renault Symbioz гибридными силовыми установками. Младшая версия — мягкогибридная, её силовая установка состоит из 1,3-литрового бензинового турбомотора мощностью 140 л.с. и ассистирующего ему при разгонах 12-вольтового стартер-генератора, который питается от расположенной под креслом переднего пассажира буферной батареи. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями (любопытно, что аналогичный Symbioz пока предлагается только с 6-ступенчатой МКП), привод — только передний.

Старший, полноценный гибрид устроен сложнее: к 1,8-литровому бензиновому «атмосфернику» (109 л.с.) пристыкован стартер-генератор (20 л.с.), а тяговый электромотор (49 л.с.) интегрирован в многорежимную автоматическую трёхвальную 4-ступенчатую коробку передач с кулачковыми муфтами вместо традиционных дисковых синхронизаторов. 230-вольтовая тяговая батарея ёмкостью 1,4 кВт·ч находится под полом багажника, её зарядка от внешнего источника не предусмотрена. Привод у такого кроссовера тоже только передний. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 156 л.с. (для аналогичного Symbioz были заявлены 160 л.с.). Без включения ДВС гибридный Grandis может разгоняться до 70 км/ч. Заявленный разгон до 100 км/ч — «примерно 8,5 с» (у аналогичного Symbioz — 9,1 с).

Новый Mitsubishi Grandis поступит в продажу в конце текущего года, цены пока не объявлены, для ориентира скажем, что Renault Symbioz стоит в Германии от 28 500 евро.

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