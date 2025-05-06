Гибридные кроссоверы Renault Captur и Symbioz стали мощнее и экономичнее

Актуальный субкомпактный кроссовер Renault Captur второго поколения, построенный на модульной платформе CMF-B, выпускается с 2019 года, весной прошлого года он пережил плановый рестайлинг и тогда же дебютировал его старший брат под названием Symbioz — это, по сути, Captur с наращённой кормой. Оба этих кроссовера только что получили новую гибридную силовую установку E-Tech 160 вместо прежней E-Tech 145, которая дебютировала в 2020 году. Любопытно, что у этой силовой установки была также «розеточная» версия E-Tech Plug-In 160, но из-за дороговизны она не прижилась на рынке, Captur её лишился в 2023 в году, а вот обычный, безрозеточный гибрид как раз оказался весьма успешным.

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В начале этого года на европейский рынок вышел компактный кроссовер Dacia Bigster (это тоже отпрыск платформы CMF-B), на котором дебютировала гибридная силовая установка Renault второго поколения, и вот теперь её получили Captur и Symbioz. Принципиальная схема силовой установки не изменилась, но все ключевые компоненты обновлены. Вместо 1,6-литрового бензинового «атмосферника» с распределённым впрыском теперь используется 1,8-литровый с непосредственным впрыском, он выдаёт 109 л.с. и 172 Нм против 94 л.с. и 150 Нм у 1,6-литрового мотора.

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К бензиновому двигателю пристыкован стартер-генератор мощностью 15 кВт (20 л.с.) и тяговый электромотор мощностью 36 кВт (49 л.с.), причём тяговый электромотор интегрирован в многорежимную автоматическую трёхвальную 4-ступенчатую коробку передач с кулачковыми муфтами вместо традиционных дисковых синхронизаторов — эта коробка теперь переключается мягче и быстрее. Вся мощность передаётся на передние колёса. Ёмкость 230-вольтовой тяговой батареи, расположенной под полом багажника, увеличена с 1,2 до 1,4 кВт·ч.

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Максимальная совокупная мощность силовой установки выросла с 143 до 160 л.с., благодаря чему Captur теперь набирает первую «сотню» за 8,9 с, Symbioz — за 9,1 с вместо прежних 10,6 с, при этом паспортный расход топлива снизился с 4,7 до 4,3 л/100 км, а уровень выбросов CO 2 в атмосферу сократился примерно на 40% до 98-102 г/км. Новая силовая установка позволила вдобавок увеличить допустимую массу буксируемого прицепа с 750 до 1000 кг и принесла в салоны Captur и Symbioz более компактный селектор АКП.

У кроссовера Renault Symbioz, кроме того, появилась младшая, мягкогибридная версия с 1,3-литровым бензиновым турбомотором (140 л.с., 260 Нм), 12-вольтовым стартер-генератором, 6-ступенчатой МКП и передним приводом. Буферная батарея у такой версии находится под креслом переднего пассажира, а не в багажнике. До 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 11,2 с, в Германии он стоит от 28 500 евро.

Гибридный Renault Symbioz E-Tech 160 стоит в Германии от 33 100 евро, аналогичный Renault Captur E-Tech 160 — от 28 250 евро.

