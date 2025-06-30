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Французские бриллианты: Mitsubishi продолжит покорять Европу клонами машин Renault

30.06.2025 208 0 1

Mitsubishi Motors хочет увеличить свои ежегодные продажи в Европе на 20-30% за счёт появления новых бэдж-инжинирингов моделей, одна из них дебютирует уже на этой неделе.

В начале текущего десятилетия Mitsubishi Motors планировала уйти с европейского рынка на фоне спада продаж и отсутствия подходящих для этого рынка новинок, но затем передумала и решила наводнить Европу клонами моделей Renault. Первыми бэдж-инжиниринговыми моделями стали новый Mitsubishi ASX (перелицованный Renault Captur) и новый Mitsubishi Colt (перелицованный Renault Clio). Этот примитивный приём сработал, в 2024 году продажи Mitsubishi в Европе, по данным ACEA, выросли на 42,2% до 60 873 автомобилей.

Актуальный Mitsubishi ASX для Европы

Между тем за первые пять месяцев текущего года продажи Mitsubishi в Европе просели на 31,2% до 21 289 шт., но это связано с постепенным уходом с рынка дешёвого хэтчбека Space Star (он же Mitsubishi Mirage в США) и компактного кроссовера Eclipse Cross первого поколения. Замены у Mitsubishi Space Star не будет, а на смену японскому Eclipse Cross придёт одноимённый электрический кроссовер французской сборки — перелицованный Renault Scenic E-Tech. Премьера европейского Mitsubishi Eclipse Cross второго поколения ожидается в сентябре.

Новый Mitsubishi Eclipse Cross, рендер Kolesa.ru

Ещё одна новая модель Mitsubishi для Европы дебютирует уже завтра — это новый Grandis. Пятнадцать лет назад Mitsubishi предлагала под этим именем минивэн, а теперь его получит клон компактного кроссовера Renault Symbioz испанской сборки. Напомним, что Symbioz — это, по сути, слегка удлинённый Renault Captur. Стало быть, новый Mitsubishi Grandis будет удлинённой версией актуального Mitsubishi ASX.

Renault Symbioz

Новые бэдж-инжиниринговые модели позволят Mitsubishi увеличить продажи в Европе до 75 000 — 80 000 машин в год, считает гендиректор Mitsubishi Motors Europe Фрэнк Крол, которого цитирует Automotive News Europe. Собственную инжиниринговую школу Mitsubishi в Европе в ближайшие годы будет представлять только недавно обновлённый кроссовер Outlander, причём в Европе он предлагается исключительно в plug-in гибридной версии.

На других рынках Mitsubishi также планирует развиваться за счёт партнёрских моделей: в США это будет клон нового Nissan Leaf, в Австралии и Новой Зеландии — клон одной из моделей Foxtron.

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